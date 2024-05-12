12 мая 2024, 05:53

Алабай напал на девочку в Тверской области

РИА «Новости»
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Шестилетняя девочка пострадала в городе Нелидово Тверской области в результате нападения, предположительно, безнадзорного алабая. Ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«В результате ребенку причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение», - заявили в надзорном ведомстве.

Животное напало на ребенка на улице Пржевальского в субботу, 11 мая. Нелидовская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой также оценят деятельность уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Следователь также проверяет сообщение о нападении собаки на ребенка. Проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

В конце апреля стая бродячих собак напала на девочку в бурятском поселке Сотниково. Ребенка спас мужчина, отогнавший животных доской.

Дети Больницы Собаки Россия
12 мая 2024, 09:51
Мужчине выстрелили в лицо в одном из ТЦ Москвы
РИА «Новости»
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Конфликт между двумя мужчинами в одном из торговых центров Москвы привел к стрельбе. Об этом сообщил РЕН ТВ.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как два человека лежат на полу. У того, кто пытается прижать оппонента к полу, лицо в крови.

Автор ролика заявил, что окровавленный мужчина защищался. Ему выстрелили в лицо из травматического пистолета, патрон застрял в щеке.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Причина конфликта неизвестна.

В торговом центре «Амурский» в Омске пьяная посетительница напала на чужого ребенка. Женщина схватила ребенка за голову, а его отец оттолкнул нападавшую.

Позднее медики увезли ее в токсикологическое отделение.

Полицейские начали проверку.

Стрельба Мужчины Москва
12 мая 2024, 08:51
Самолет Москва — Гуанчжоу экстренно приземлился в Иркутске
РИА «Новости»
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Самолет рейса SU220 Москва — Гунчжоу вынуждено приземлился в Иркутске по причине технической неисправности. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«В воскресенье, 12 мая, в связи с технической неисправностью в аэропорту города Иркутска приземлился самолет Boing 777, который выполнял рейс Москва - Гуанчжоу. Из пассажиров никто не пострадал, причины и обстоятельства авиационного события устанавливаются», - заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что вылет резервного рейса запланирован на 19:00 по местному времени.

Пресс-служба «Аэрофлота» заявила, что командир самолета принял решение о посадке в Иркутске по причине срабатывания в одном из двигателей индикации уровня масла. Посадка прошла в штатном режиме, при работе обоих двигателей.

«На время ожидания резервного рейса пассажирам предоставили обслуживание в соответствии со стандартами компании, для них организовали размещение в гостинице, предоставили питание и напитки», - отметили в пресс-службе перевозчика.

Восточное межрегиональное Следственное управление СК России на транспорте в Telegram-канале сообщило, что начало проверку по факту ЧП.

Днем ранее самолет рейса Котлас - Раменское экстренно сел в Кирове из-за неубранного шасси.

Самолет рейса SU220 Москва - Гунчжоу вынуждено приземлился в Иркутске по причине технической неисправности. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Аэрофлот Самолеты
12 мая 2024, 08:13
Три человека попали в больницу после ДТП на Сиреневом бульваре в Москве
Телеканал «360»
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Утром 12 мая на востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ДТП случилось на Сиреневом бульваре. В районе дома № 23А столкнулись грузовик и легковушка, уточнил собеседник 360.ru.

В легковой машине, по его данным, травмы получили три человека. Двух пострадавших отвезли в Детскую Морозовскую больницу, еще одного человека доставили в ГКБ № 36. Информация о причинах ДТП уточняется.

Днем ранее водитель-подросток погиб при столкновении с большегрузом на Кубани.

Грузовики ДТП Москва
12 мая 2024, 04:06
Пассажир задержал рейс в Пулково, назвав маленькую девочку «бомбой»
Freepik
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В Санкт-Петербурге мужчина назвал симпатичную девочку «бомбой» во время посадки в самолет. Сотрудники службы безопасности решили, что речь идет о настоящей взрывчатке и отложили вылет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пассажиры поднимались на борт самолета в аэропорту Пулково. В этот момент 53-летний мужчина пропустил маму с трехлетней дочкой и сказал, что малышка просто «бомба» и рюкзак у нее классный. После его слов женщину с ребенком попросили пройти повторный досмотр.

В детском рюкзаке лежали куклы и сладости. Нарушитель спокойствия объяснил, что он решил порадовать девочку комплиментом, а стоявшие рядом люди не так поняли его слова. В итоге, мужчину привлекли к административной ответственности. Самолет отправили в Калининград без него.

Ранее в самолете рейса Южно-Сахалинск - Владивосток супружеская пара устроила конфликт, в результате экипаж решил высадить мужчину.

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