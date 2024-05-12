Алабай напал на девочку в Тверской области

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«В результате ребенку причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована в медицинское учреждение», - заявили в надзорном ведомстве.

Животное напало на ребенка на улице Пржевальского в субботу, 11 мая. Нелидовская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой также оценят деятельность уполномоченных организаций по обращению с безнадзорными животными.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Следователь также проверяет сообщение о нападении собаки на ребенка. Проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

В конце апреля стая бродячих собак напала на девочку в бурятском поселке Сотниково. Ребенка спас мужчина, отогнавший животных доской.