Актрису госпитализировали во время спектакля в Приамурье

«Уважаемые зрители! Вчера случилось непредвиденное - во время антракта по состоянию здоровью была госпитализирована заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина, исполнительница роли Ханумы. Спектакль пришлось прервать», - написали представители культурного учреждения.

Пресс-служба принесла извинения за неудобства и поблагодарила врачей, которые быстро оказали помощь и смогли стабилизировать состояние артистки. В театре добавили, что зрители могут обменять билеты на любой спектакль этого или следующего театрального сезона.

Ранее дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта в «Вегас Холле» после обширного инфаркта. Ему провели операцию, которая длилась три с половиной часа. Врачам пришлось останавливать сердце артиста.