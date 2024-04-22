Актрису госпитализировали во время спектакля в Приамурье
В Приамурье во время спектакля «Ханума» исполнительницу главной роли актрису Марину Щекину увезли в больницу. Ей резко стало плохо, из-за чего пришлось прервать постановку, сообщила пресс-служба Амурского областного театра драмы.
«Уважаемые зрители! Вчера случилось непредвиденное - во время антракта по состоянию здоровью была госпитализирована заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина, исполнительница роли Ханумы. Спектакль пришлось прервать», - написали представители культурного учреждения.
Пресс-служба принесла извинения за неудобства и поблагодарила врачей, которые быстро оказали помощь и смогли стабилизировать состояние артистки. В театре добавили, что зрители могут обменять билеты на любой спектакль этого или следующего театрального сезона.
Ранее дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали с юбилейного концерта в «Вегас Холле» после обширного инфаркта. Ему провели операцию, которая длилась три с половиной часа. Врачам пришлось останавливать сердце артиста.