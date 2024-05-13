Актриса Зыкова попала в ДТП в Москве

Два человека жестоко избили семейную пару на Шоссейной улице в Люберцах. Пострадавший Сергей раскрыл 360.ru детали происшествия.

«Я нападавших не знаю, только по новостям. Мы приехали к дому, жена вышла из машины, а я начал ее парковать. Супруга пошла в строну подъезда», - поделился мужчина.

Когда Сергей уже припарковал машину, то заметил, что неизвестные ударили его жену. Женщина упала, а те начали пинать ее ногами.

«Я бросил машину и побежал на нападавших. Одному сразу врезал», - рассказал Сергей.

Однако мужчина сломал ногу, когда прыгал с бордюра. Но он все равно мужественно защищал свою возлюбленную, несмотря на травму.

«Второй напал сзади. Я его через себя перебросил. Машина подъехала, люди выскочили. Этим все и закончилось. Но жену я защитил!» - добавил собеседник 360.ru.

Сам мужчина нападавших до происшествия не видел. Однако, по словам жены и других очевидцев, они ранее приставали к его сыну.

«Никогда не видел этих соседей. Видимо, снимают [квартиру], появились недавно. В лицо их не знаю», - пояснил он.

Как уточнил Сергей, конфликт начался после того, как его супруга решила поинтересоваться, что же двое взрослых мужчин хотели от ее ребенка, в ход пошли кулаки.

«Они пьяные, неадекватные, стали толкать, ударили в лицо, потом начался этот кипиш», - сообщил пострадавший.

Супруги написали заявление в полицию. Сейчас они находятся в больнице. Мужчине сделали операцию на ноге, наложили пластину и болты. У женщины - сильное сотрясение.

«Тяжело ей ходить, все болит», - сказал Сергей.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали двух участников драки в Люберцах. Совместными усилиями силовикам удалось надеть наручники на двоих агрессивных мужчин.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении семейной пары. В пресс-службе СУ СК России по Московской области уточнили, что участников конфликта допросили, назначены медицинские судебные экспертизы. Расследование продолжается.