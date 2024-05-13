13 мая 2024, 17:12

Актриса Зыкова попала в ДТП в Москве

РИА «Новости»
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Актриса Малого театра Юлия Зыкова попала в ДТП на юге Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Московский комсомолец».

По информации СМИ, авария произошла в воскресенье утром. На улице Ясеневая столкнулись автомобили марок Skoda и Toyota. За рулем обеих авто находились женщины.

В результате ДТП Зыкова получила сильный удар по голове. Ее экстренно доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. После оказания необходимой медицинской помощи актрису отпустили домой.

Артистка известна своими ролями в телесериалах «Звездочет» и «Судебная колонка», а на сцене Малого театра она выступает вместе с мужем Андреем Чубченко.

Ранее певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму бедра. Ей понадобилась серьезная реабилитация.

ДТП Театры Актеры
13 мая 2024, 20:29
«Пьяные и неадекватные». Стали известны подробности об избиении семейной пары в Люберцах
РИА «Новости»
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Два человека жестоко избили семейную пару на Шоссейной улице в Люберцах. Пострадавший Сергей раскрыл 360.ru детали происшествия.

«Я нападавших не знаю, только по новостям. Мы приехали к дому, жена вышла из машины, а я начал ее парковать. Супруга пошла в строну подъезда», - поделился мужчина.

Когда Сергей уже припарковал машину, то заметил, что неизвестные ударили его жену. Женщина упала, а те начали пинать ее ногами.

«Я бросил машину и побежал на нападавших. Одному сразу врезал», - рассказал Сергей.

Однако мужчина сломал ногу, когда прыгал с бордюра. Но он все равно мужественно защищал свою возлюбленную, несмотря на травму.

«Второй напал сзади. Я его через себя перебросил. Машина подъехала, люди выскочили. Этим все и закончилось. Но жену я защитил!» - добавил собеседник 360.ru.

Сам мужчина нападавших до происшествия не видел. Однако, по словам жены и других очевидцев, они ранее приставали к его сыну.

«Никогда не видел этих соседей. Видимо, снимают [квартиру], появились недавно. В лицо их не знаю», - пояснил он.

Как уточнил Сергей, конфликт начался после того, как его супруга решила поинтересоваться, что же двое взрослых мужчин хотели от ее ребенка, в ход пошли кулаки.

«Они пьяные, неадекватные, стали толкать, ударили в лицо, потом начался этот кипиш», - сообщил пострадавший.

Супруги написали заявление в полицию. Сейчас они находятся в больнице. Мужчине сделали операцию на ноге, наложили пластину и болты. У женщины - сильное сотрясение.

«Тяжело ей ходить, все болит», - сказал Сергей.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали двух участников драки в Люберцах. Совместными усилиями силовикам удалось надеть наручники на двоих агрессивных мужчин.

Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении семейной пары. В пресс-службе СУ СК России по Московской области уточнили, что участников конфликта допросили, назначены медицинские судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Люберцы Женщины Россия Мужчины Машины Полиция
13 мая 2024, 19:59
Грузовик насмерть сбил курьера на электровелосипеде в Москве
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Курьер на электровелосипеде погиб под колесами грузовика на Ярцевской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, фура вывозила мусор с места сноса кинотеатра «Брест».

Авария произошла 13 мая около 18:20. Курьер погиб на месте. Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, водитель автомобиля МАЗ переехал мужчину на электровелосипеде, когда сдавал назад.

«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии и принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела», - передали в ведомстве.

Ранее подобная авария произошла в Челябинской области: грузовик насмерть сбил пенсионера. Водитель за рулем MAN с полуприцепом не заметил пожилого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Уголовное дело Грузовики Мужчины Водители Курьеры Москва
13 мая 2024, 18:18
Общежитие воинской части загорелось в Москве
Pxhere
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Пожар произошел в общежитии воинской части на улице Бутлерова в Москве вечером 13 мая. Подробности 360.ru сообщил источник.

Возгорание началось в одной из комнат на 10-м этаже. Как передал источник, вспыхнули личные вещи жильцов и мебель на двух квадратных метрах.

Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Никто не пострадал. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее пожар вспыхнул в квартире в районе Южное Тушино, погибла пенсионерка. В одной из квартир загорелась мебель, огонь охватил комнату и распространился на коридор.

Пожары Москва
13 мая 2024, 16:11
«Сидел на семи препаратах». Мать зацепера из Подмосковья — о его состоянии
Телеканал «360»
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Зацепер, забравшийся на электричку на станции «Электроугли» в Подмосковье, наблюдался у психиатра и находился в нестабильном состоянии. Об этом 360.ru рассказала его мать.

По словам женщины, молодой человек проходил курс психиатрического лечения и принимал необходимые лекарства, но все равно зачастую находился в нестабильном состоянии.

«У него психическое заболевание. У него не то, что увлечения, его иногда „клинит“, и он может делать все что угодно. Он сидел на семи препаратах психиатрических, и недавно ему еще даже добавляли, потому что у него состояние было нестабильным», - подтвердила она.

Она добавила, что парень живет в Москве, но в тот день он был в гостях у сестры в Электростали.

«Из гостей сестра везла его домой. Он отпросился у нее в туалет и вместо этого залез на электричку», - отметила женщина.

Мать пострадавшего сообщила, что сейчас ее сын находится в реанимации. Она указала, что его поведение было сложно предсказать.

«Что ему может прийти в голову, не знает вообще никто. Он постоянно был на контроле у психиатра», - заключила она.

Зацепера ударило током после того, как он забрался на поезд. Молодой человек упал с крыши электрички на рельсы, после чего его отвезли в больницу.

Поезда Электросталь Москва

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