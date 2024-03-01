Актриса Энн Уитфилд внезапно умерла из-за несчастного случая

Актриса скончалась в результате «внезапного несчастного случая» недалеко от своего жилища в штате Вашингтон. Пострадавшую экстренно госпитализировали. По информации из некролога, Уитфилд умерла 15 февраля в окружении своих близких в Мемориальной больнице Якима-Вэлли.

Энн Уитфилд родилась 27 августа 1938 года в Оксфорде, Миссисипи, и переехала в Голливуд в юном возрасте - мать решила отдать дочь в шоу-бизнес. Уже в раннем детстве она начала активно участвовать в радиоспектаклях и затем училась Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Наибольшую известность актриса получила в возрасте 15 лет благодаря роли Сьюзен Уэйверли в легендарном фильме «Светлое Рождество».