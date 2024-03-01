01 марта 2024, 19:13

Актриса Энн Уитфилд внезапно умерла из-за несчастного случая

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Известная актриса из фильма «Светлое Рождество» Энн Уитфилд внезапно умерла. Ей было 85 лет, сообщил портал Hello.

Актриса скончалась в результате «внезапного несчастного случая» недалеко от своего жилища в штате Вашингтон. Пострадавшую экстренно госпитализировали. По информации из некролога, Уитфилд умерла 15 февраля в окружении своих близких в Мемориальной больнице Якима-Вэлли.

Энн Уитфилд родилась 27 августа 1938 года в Оксфорде, Миссисипи, и переехала в Голливуд в юном возрасте - мать решила отдать дочь в шоу-бизнес. Уже в раннем детстве она начала активно участвовать в радиоспектаклях и затем училась Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Наибольшую известность актриса получила в возрасте 15 лет благодаря роли Сьюзен Уэйверли в легендарном фильме «Светлое Рождество».

Кино Актеры
01 марта 2024, 19:53
Авария оставила дома в центре Севастополя без света
РИА «Новости»
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Центральная часть Севастополя осталась без света из-за аварии. Ремонтная бригада уже выехала на место. Об этом жителей города предупредил в своем Telegram-канале вице-губернатор правительства города Евгений Горлов.

Он добавил, что время ремонта может занять от 15 минут до двух часов. Пока рабочие занимаются восстановлением электросети, потребителей подключили к резервным источникам электроснабжения.

«Время на устранение технологического нарушения - от 15 минут до двух часов. Параллельно происходит переподключение потребителей», - написал Горлов.

В середине января авария на Балаклавской тепловой станции оставила без света несколько городов Крыма и часть Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что из-за ложного срабатывания газового оборудования отключились сразу два энергоблока.

Прибывшие на место аварийные бригады в течение часа провели перезапуск станции, вернув свет в дома жителей.

Электричество Севастополь Коммунальные аварии
01 марта 2024, 18:24
Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Серпухове
Пресс-служба МЧС
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МЧС России уточнили данные о пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, расположенном на улице Чернышевского, 33 в Серпухове. Травмы получили трое взрослых и один ребенок.

В пресс-службе ведомства уточнили, что из дома эвакуировали 10 жильцов, еще семь человек спасли. Пожар, вызванный взрывом, полностью ликвидировали.

В пятницу, 1 марта, на четвертом этаже многоэтажки взорвался бытовой газ. О хлопке сообщали очевидцы. Взрывная волна выбила стекла в загоревшейся и соседних квартирах. Огонь охватил 155 квадратных метров. За помощью к медикам обратились три человека.

В ликвидации возгорания принимали участие более 30 сотрудников экстренных служб. Спасатели задействовали 11 единиц спецтехники.

Пожары Серпухов Россия
01 марта 2024, 16:35
Пострадавшим от взрыва газа квартирам в Серпухове начали менять окна
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Экстренные службы приступили к ремонту пострадавших от взрыва газа квартир в Серпухове. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

На место прибыли представители полиции, Следственного комитета и Мособлгаза, они приступили к проверке версий ЧП.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко отметил, что важно оказать адресную помощь всем пострадавшим.

«Важно разобраться и понять, кому из жителей помочь в расселении. Администрация готова предоставить маневренный фонд. На место вызвали руководителя управляющей компании, сейчас вместе будем решать», - отметил он.

Днем 1 марта в Серпухове произошел взрыв на четвертом этаже жилого дома, после чего загорелись четыре квартиры на площади 155 квадратных метров. На место прибыли экстренные службы, всего в работах задействовали 36 спасателей и 11 единиц пожарной спецтехники.

Никитенко заявлял, что всех жильцов пострадавшего подъезда эвакуировали , в ближайшее время рабочие восстановят его, чтобы люди из непострадавших квартир вернулись в свои дома.

Спасатели Пожары Серпухов Взрывы Работа
01 марта 2024, 14:33
Взрыв произошел в жилом доме в Серпухове
РИА «Новости»
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В Серпухове в жилом доме произошел пожар. Местные жители рассказали «360», что возгорание началось после взрыва.

По предварительным данным, ЧП произошло в доме на улице Чернышевского. Очевидцы рассказали «360», что на балконе горящей квартиры находилась женщина. Прибывшие на месте экстренные службы сняли ее с помощью пожарной лестницы.

Пожары Серпухов

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