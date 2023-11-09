Актеру «Бригады» Кирису вызвали скорую после выпитого алкоголя

«49-летнему Денису Кирису стало плохо. <…> Персонал заведения позвонил в 103. Мужчину откачали на месте», - указали в публикации.

Денис Кирис участвовал в съемках таких фильмов, как «Дикий-2», «Антикиллер», «Бригада» и «След». С 2017 года он является членом Общественной палаты и зампредседателя Комиссии по вопросам развития культуры.

Ранее актер Павел Баршак , снявшийся в сериале «Каменская», попал в больницу после драки с поклонником своей подруги. На утро артист отправился на съемочную площадку, где ему стало крайне плохо. Коллеги вызвали скорую. В результате его госпитализировали с переломом ребер.