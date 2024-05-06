Актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайны следствия» сбила машина

На Приморском шоссе в Санкт-Петербурге автомобиль марки Subaru сбил актера Александра Майорова, известного по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». О происшествии сообщил Telegram-канал « Mash на Мойке ».

По данным издания, артиста увезли в городскую больницу № 40 в тяжелом состоянии. У него выявили два перелома костей правой ноги, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Майоров находится в реанимации.

Авторы публикации уточнили, что около 22:00 44-летний актер попытался перейти шоссе вне пешеходного перехода. Легковушка вылетела прямо на него.

По информации «Mash на Мойке» водитель Subaru в этом году получил семь протоколов за превышение скорости и один - за отсутствие прав при вождении. По его словам, актер выбежал на дорогу будучи пьяным и размахивал руками.

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