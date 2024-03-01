Актера из «Папиных дочек» и «Ранеток» задержали с мефедроном
Актера Юрия Яковлева, которому принесла известность роль Миши Семенова в популярном сериале «Ранетки», задержали в Москве с двумя граммами мефедрона. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, это произошло 22 февраля. Сотрудники полиции, патрулируя район Ясенево, заметили мужчину, который закапывал что-то в сугроб. Оказалось, что в снегу лежал сверток с запрещенным веществом. Предварительно, им оказался мефедрон.
Актера задержали. Против него возбудили уголовное дело, 31-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», задержали в Москве с пакетом наркотиков. В свертке у него также обнаружили мефедрон.