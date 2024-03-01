01 марта 2024, 11:04

Актера из «Папиных дочек» и «Ранеток» задержали с мефедроном

РИА «Новости»
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Актера Юрия Яковлева, которому принесла известность роль Миши Семенова в популярном сериале «Ранетки», задержали в Москве с двумя граммами мефедрона. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, это произошло 22 февраля. Сотрудники полиции, патрулируя район Ясенево, заметили мужчину, который закапывал что-то в сугроб. Оказалось, что в снегу лежал сверток с запрещенным веществом. Предварительно, им оказался мефедрон.

Актера задержали. Против него возбудили уголовное дело, 31-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», задержали в Москве с пакетом наркотиков. В свертке у него также обнаружили мефедрон.

Наркотики Сериалы Мужчины Полиция Актеры Москва
01 марта 2024, 11:23
Глыба льда упала на семилетнего мальчика в Коми
РИА «Новости»
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В Коми глыба льда упала с крыши дома на семилетнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

ЧП произошло 27 февраля на улице Советская в городе Печора. Медики оценили вред здоровью ребенка как тяжкий.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители изъяли документацию из управляющей компании, которая обслуживает дом.

Ранее на набережной Фонтанки в Петербурге огромная сосулька упала на голову несовершеннолетней девушке. Пострадавшая получила сотрясение и черепно-мозговую травму.

Жительница Нефтекамска чудом выжила после падения с крыши сосульки.

Уголовное дело Дети Россия
01 марта 2024, 10:37
Подросток из Екатеринбурга жестоко избил одноклассника
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Подросток из Екатеринбурга жестоко избил другого на глазах у одноклассников. Драку дети сняли на видео, которое попало в один из местных Telegram-каналов, сообщил портал E1.ru.

На опубликованных кадрах подросток в белой рубашке мутузит противника, бьет кулаками по голове и применяет удушающий прием. Невольные зрители просят его остановиться.

«Помоги! Да все, хорош!» - говорят за кадром школьники.

Администрация заведения и полиция Екатеринбурга об инциденте ничего не знали. Пострадавший ребенок или его родственники в органы не обращались. Насколько серьезными были полученные в результате драки травмы, неизвестно.

О причине конфликта между детьми также не сообщалась.

В Дагестане прокуратура начала проверку после видео избиения школьника толпой. Выяснилось, что причиной драки за школой стало то, что один из учеников оскорбил другого в общем чате.

Драки Дети Школы Школьники Екатеринбург
01 марта 2024, 10:30
Стало известно состояние едва не загоревшейся в машине российской спортсменки
РИА «Новости»
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Глава Федерации бодибилдинга Рязанской области Ирина Богрунова находится в тяжелом состоянии в московской реанимации из-за ожога. Об этом РИА «Новости» рассказали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что Богрунова ехала в автомобиле и попыталась прикурить. Порыв ветра перебросил огонь ей на волосы, из-за чего спортсменка получила сильные ожоги рук, шеи и лица.

«Состояние тяжелое. Богрунова находится в ожоговой реанимации», - отметили в медицинском учреждении.

Богрунова является мастером спорта по жиму штанги лежа и по бодибилдингу. Она занимается популяризацией бодибилдинга и тренерской деятельностью в России.

Ранее в Свердловской области в аварию попала машина с волейболистами команды «Титан». Водитель сбил лося, автобус перевернулся, погиб один 17-летний спортсмен.

Спортсмены Россия
01 марта 2024, 08:33
Последствия пожара в парке Горького в Москве сняли на видео
Телеканал «360»
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Крупный пожар произошел минувшей ночью в парке Горького в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Возгорание возникло в одном из пяти деревянных павильонов возле причала. В постройке было расположено кафе, уточнял ранее источник «360».

По его информации, огонь успел охватить 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода на соседний павильон. В 04:10 возгорание локализовали, а в 04:29 полностью ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Пожары Москва

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