Актера из «Папиных дочек» и «Ранеток» задержали с мефедроном

По информации СМИ, это произошло 22 февраля. Сотрудники полиции, патрулируя район Ясенево, заметили мужчину, который закапывал что-то в сугроб. Оказалось, что в снегу лежал сверток с запрещенным веществом. Предварительно, им оказался мефедрон.

Актера задержали. Против него возбудили уголовное дело, 31-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее актера Василия Прокопьева, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», задержали в Москве с пакетом наркотиков. В свертке у него также обнаружили мефедрон.