Актера из «Каменской» и «Питер FM» c переломом ребер экстренно госпитализировали со съемок

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По данным издания, Баршак в ночь на 8 октября был в гостях у своей подруги - танцевального хореографа. Девушка пожаловалась приятелю на навязчивого поклонника. Когда последний позвонил в очередной раз, актер настоятельно посоветовал ему забыть номер телефона молодой девушки.

Однако мужчина проник через балкон в квартиру к хореографу и начал выяснять отношения с артистом. Между ними завязалась драка, после навязчивый мужчина ушел.

Утром Баршак уехал на съемки сериала, там ему стала хуже. Группа вызвала ему скорую помощь. Врачи диагностировали у актера переломы ребер и закрытую травму груди. Сейчас мужчина остается в хирургическом отделении.

Зрители знают актера по работам в сериале «Каменская», фильмах «Питер FM», «Три мушкетера», «Союз спасения» и других.