05 февраля 2024, 18:41

Актера из «Глухаря» будут заочно судить в России за госизмену

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении актера Кирилла Канахина по делу о госизмене. О заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что Канахин - сторонник праворадикальных националистических взглядов, «основанных на русофобии и идее украинского национализма».

Актер покинул Россию, а в августе 2022 года стал участником запрещенной и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. С января по март прошлого года он выполнял боевые задачи против российских военных в Херсонской области, заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в марте прошлого года Канахин и еще 30 человек незаконно пересекли российскую границу в Климовском районе Брянской области. Там же он участвовал в боях против Вооруженных сил России и совершил теракт против мирного населения.

Канахина заочно арестовали и объявили в розыск. Уголовное дело направили во 2-й Западный окружной военный суд.

Ранее следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела в отношении бывшего депутата Ильи Пономарева ** о государственной измене из-за перехода на сторону противника, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.

* Террористическая организация, запрещена в России.

**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд Военные Актеры Москва
05 февраля 2024, 17:35
Частный детсад «Золотой петушок» закрыли в Москве из-за кишечной инфекции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Частный детский сад «Золотой петушок» в Москве закрыли после вспышки кишечной инфекции среди воспитанников. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«В ходе обследования детского учреждения выявлены грубые нарушения в организации питания воспитанников и проведения дезинфекционных мероприятий», - заявили в ведомстве.

Например, в детском саду отсутствовали товаро-сопроводительные документы на продукты питания. В комнатах заметили следы насекомых. кроме того, в помещении неправильно хранили дезинфицирующие средства: они были доступны детям.

Детский сад временно опечатали. Собранную информацию передали в суд.

Ранее в Нижнем Тагиле родители пожаловались на то, что в школьной столовой детям подали хлеб со стеклом. СК организовал проверку.

Роспотребнадзор Детские сады Москва
05 февраля 2024, 16:40
Аниматор обвинила московскую предпринимательницу в избиении
Читайте нас в: Google Новости
В Москве аниматор заявила в полицию на предпринимательницу, обвинив ее в избиении. Она пояснила, что женщина набросилась на нее с кулаками из-за якобы плохо выполненной работы, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, совладелица столичной компании «Сипиай групп» наняла аниматора для праздника в честь 10-летнего юбилея своей дочери. Девушка должна была развлекать детей в салоне лимузина, который катал их по Москве. Спустя три часа празднования часть девочек предпочла поиграть в смартфоне, и мама виновницы торжества указала исполнительнице на ее некомпетентность.

Девушка рассказала журналистам, что в конце мероприятия нанимательница заплатила ей 10 тысяч рублей вместо 16. Аниматор потребовала полную оплату, в ответ на это работодательница набросилась на нее, ударила по голове и расцарапала лицо.

Предпринимательница в свою очередь заявила Shot, что не трогала девушку. Женщина лишь возмутилась, что она начала при детях громко решать денежный вопрос, и решила «защитить их от кричащего аниматора».

Пострадавшая зафиксировала побои и заявила в полицию. Из-за расцарапанного лица она вынуждена временно прекратить работу, поэтому будет требовать компенсацию, равную своей зарплате.

Ранее на северо-западе Москвы во время детского праздника пострадала 10-летняя девочка из-за внепланового «сюрприза» от аниматора. Та вылила на ребенка жидкий азот.

Драки Москва
05 февраля 2024, 16:36
Спасатели нашли части рухнувшего вертолета Ми-8 на дне Онежского озера
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты обнаружили на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Карелии. Об этом заявил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Вертолеты Спасатели МЧС РФ
05 февраля 2024, 16:35
Пистолет с патронами изъяли у водителя в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве на Варшавском шоссе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Водитель, 34-летний житель Московской области, вел себя нервно, и полицейские решили досмотреть транспортное средство. В салоне они обнаружили пистолет и пять патронов. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Экспертиза показала, что пистолет был самодельно переделан из газового. Его признали короткоствольным нарезным огнестрельным оружием.

На водителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. Он находится под подпиской о невыезде.

Несколько дней назад набитую оружием кожаную сумку нашли в пятизвездочном отеле в центре Москвы. Внутри нее лежали пистолет марки Grand Power и примерно 20 патронов к нему. Судя по камерам наблюдения, сумку оставил зашедший в фойе посетитель.

ГИБДД Водители Москва

Новости по теме