Актера из «Глухаря» будут заочно судить в России за госизмену

В прокуратуре уточнили, что Канахин - сторонник праворадикальных националистических взглядов, «основанных на русофобии и идее украинского национализма».

Актер покинул Россию, а в августе 2022 года стал участником запрещенной и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус»*. С января по март прошлого года он выполнял боевые задачи против российских военных в Херсонской области, заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, в марте прошлого года Канахин и еще 30 человек незаконно пересекли российскую границу в Климовском районе Брянской области. Там же он участвовал в боях против Вооруженных сил России и совершил теракт против мирного населения.

Канахина заочно арестовали и объявили в розыск. Уголовное дело направили во 2-й Западный окружной военный суд.

Ранее следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела в отношении бывшего депутата Ильи Пономарева ** о государственной измене из-за перехода на сторону противника, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.

* Террористическая организация, запрещена в России.

**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.