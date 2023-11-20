20 ноября 2023, 15:12

Актер Владимир Носик поскользнулся и разбил голову в Москве

РИА «Новости»
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С актером Владимиром Носиком произошел несчастный случай в Москве: он поскользнулся и упал. Его госпитализировали с рассечением брови и открытой раной головы. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, 75-летний артист из популярного сериала «Гостья из будущего» поскользнулся вечером возле своего дома на Васильевской улице. Свидетели происшествия помогли ему вызвать скорую помощь.

Актеру наложили швы, но он отказался от госпитализации. Директор артиста отказалась давать более подробную информацию о его состоянии.

«Пока никакую информацию я не могу дать без его разрешения», - сообщила она.

В последнее время Носик снимался в проектах «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».

Ранее актер Сергей Чирков устроил алкоперфоманс на молодежном конкурсе в Обнинске. Он еле держался на ногах и закурил прямо на сцене. Скандальное видео со звездой сериала «Душегубы» и фильма «Домовой» выложили в местном паблике в соцсетях.

Актеры Москва 2023
20 ноября 2023, 14:18
Замдиректора департамента Минприроды Яковлева задержали силовики
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Замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева задержали. Причиной этого стала его предыдущая работа на должности директора уральского нацпарка «Таганай». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Задержан <…> Алексей Яковлев», - указали в ведомстве.

Оперативные мероприятия затронули его предыдущее место работы в национальном парке «Таганай». Детали задержания пока не сообщили.

Яковлев устроился в министерство в январе 2021 года. С 2010 года он более 10 лет занимал должность директора национального парка «Таганай». После ухода Яковлева директором парка назначили его заместителя по эколого-просветительской и научной деятельности Эльвину Новоселову. Она работала там с 2012 года.

«Таганай» располагается на территории Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 568 квадратных километров. Он включает Таганайский горный массив, горные тундры, луга и реликтовые леса.

Ранее стало известно о задержании бывшего главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Позже суд отправил его под арест до 12 января 2024 года.

Природа Челябинская область Россия
20 ноября 2023, 13:52
Мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на северо-востоке Москвы
РИА «Новости»
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В полицию поступило сообщение о том, что в жилом здании на Алтуфьевском шоссе в Москве неизвестный захватил заложников. Подозреваемого задержали. Он заявил, что это была шутка. Об этом сообщил «360» информированный источник.

По данным источника, на место происшествия прибыли два наряда полиции. Злоумышленника задержали и доставили в отдел ОВД. Он заявил, что все произошедшее было неудачной шуткой.

Еще одного шутника недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил бортпроводникам рейса Гуанчжоу - Москва о том, что на поясе под футболкой у него спрятана бомба. Он вел себя агрессивно и не реагировал на замечания экипажа. Вызванные сотрудники полиции выяснили, что пассажир авиарейса был пьян. Однако никаких взрывных устройств при нем не обнаружили. В отношении дебошира составили административный протокол.

Москва 2023
20 ноября 2023, 13:35
Стала известна причина крушения Ан-2 на Чукотке
РИА «Новости»
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Причинами крушения самолета Ан-2 на Чукотке стали сильный порывистый ветер и снижение видимости. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

«Предварительно установили, что самолет осуществлял рейс в летную погоду. Однако погодные условия резко ухудшились при заходе на посадку: начался сильный порывистый ветер и упала видимость, что стало причиной происшествия», - написал он.

Кузнецов отметил, что обсудил этот вопрос с главой комиссии по расследованию авиапроисшествий Межгосударственного авиационного комитета Москвы Романом Костенюком.

«После завершения расследования комиссия также предоставит авиакомпаниям рекомендации, которые позволят предупредить такие ситуации», - добавил губернатор Чукотки.

Также он подчеркнул, что экипаж самолета остался жив благодаря грамотной работе медицинских специалистов и поисковых групп, а также оперативной организации поисковых мероприятий.

Об исчезновении Ан-2 на Чукотке стало известно утром 10 ноября, писал RT. Спустя несколько часов самолет обнаружили , на борту находились два пилота и пассажир.

Получивший перелом ноги капитан борта признавался, что экипаж спасло только чудо.

Самолеты Россия
20 ноября 2023, 12:52
Сотрудник питомника рассказал о спасении лебедей в центре Москвы
Соцсети
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Сотрудники питомника «Диво-птица» рассказали корреспонденту «360» о лебедях, которых заберут на зиму из парка в центре Москвы. Птиц спасли из полыньи в парке усадьбы Трубецких в районе Хамовники.

По словам сотрудника питомника, лебеди могли бы находиться в парке в Хамовниках еще некоторое время.

«Подобные птицы переносят до минус 15 градусов совершенно спокойно. Они могут сидеть на льду, они не примерзают. Просто генерируют энергию, чтобы меньше терять тепло», - рассказал он.

Однако, если бы в пруду полностью замерзла вода, лебеди могли бы погибнуть. Их обнаружили в полынье три на полтора метра, которую птицы активно пытались увеличивать.

По словам работника питомника, они уже знакомы с птицами из Хамовников.

«Эти лебеди уже не первый год зимуют у нас», - сообщили в «Диво-птице».

Сейчас лебеди полностью здоровы. Их транспортировали в питомник, где уже содержат около сотни птиц.

О попавших в полынью птицах стало известно утром 20 ноября. Их попытались спасти сотрудники МЧС и орнитологи. Однако позже стало известно, что лебедей заберут на зимовку в питомник «Диво-птица».

Корреспондент «360» пообщался с прибывшим на место сотрудником питомника и спросил, почему лебеди не отреагировали на приближающиеся холода и остались в парке.

«Люди их здесь любят, кормят. Зачем им куда-то уходить, когда еда есть? В этом просто не было смысла», - объяснил специалист.


Животные Москва 2023

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