Актер Ткаченко лишился биткоинов из-за нечестного трейдера

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В конце 2021 года Ткаченко познакомился с Мулузяном благодаря Деревянко. Злоумышленник предложил актеру заработать, передав доступ к своему криптокошельку. Первое время артист получал реальные 10% ежемесячной прибыли, но в январе доход начал уменьшаться и Ткаченко решил создать личный кошелек, но доступ к нему тут же заблокировали.

Сам Мулузян объяснил, что причиной такого расклада якобы стали попытки зайти в аккаунт с территории Крыма. В результате манипуляций мошенника, 10 биткоинов актера оказались заморожены. Тогда трейдер предложил решить проблему за 0,5 биткоина, заверив, что знает хорошего друга, который может обойти запрет.

Летом 2022 года злоумышленник предложил обоим артистам выкупить его криптобизнес за 150 тысяч долларов, позже он посоветовал им продать биткоины из-за падения его курса. Но ни обещанного бизнеса, ни прибыли за 10 биткоинов Ткаченко не получил. Актер написал заявление в полицию, где указал, что в совокупности мошенник забрал у него 6 миллионов рублей и 200 тысяч долларов.

Ранее в России завершили расследование первого уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи на сумму свыше трех миллиардов рублей.

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