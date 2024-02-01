Акт расследования крушения Ил-76 составили после расшифровки бортовых самописцев

Пенсионерка в Курске устроила поджог на железнодорожной станции по указанию украинских спецслужб. При этом женщина считала, что сотрудничает с российскими кураторами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сначала 68-летнюю пенсионерку развели на деньги. Неизвестные по телефону сообщили, что мошенники пытаются обокрасть ее. Женщина перевела злоумышленникам 318 тысяч рублей в надежде сберечь средства.

Через несколько дней с ней на связь вышли лже-сотрудники Федеральной службы безопасности. Они поставили перед пенсионеркой задачу - приехать на перегон станций Курск - Свобода и уничтожить релейный шкаф. Мошенники убедили женщину в том, что он используется в качестве связного пункта украинских спецслужб.

Пенсионерка взяла пять литров бензина и литр моторного масла, села в машину и добралась до перегона. Там она облила горючей смесью шкаф и подожгла. Свою выполненную задачу женщина сняла на камеру и отправила «сотрудникам ФСБ».

Правоохранители вычислили личность поджигательницы и задержали ее. На данный момент специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

В декабре прошлого года правоохранители задержали юношей 17 и 18 лет. Их подозревают в поджоге релейного шкафа на перегоне Михнево-Усады в Подмосковье.