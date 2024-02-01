01 февраля 2024, 12:35

Акт расследования крушения Ил-76 составили после расшифровки бортовых самописцев

Global Look Press
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Специалисты подготовили акт расследования крушения Ил-76 в Белгородской области. Документ они составили после расшифровки бортовых самописцев, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Завершена подготовка акта расследования катастрофы Ил-76», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что собранные материалы направили членам комиссии для ознакомления.

Военный транспортник потерпел крушение в небе над Белгородской областью 24 января. Самолет, в котором везли 65 украинских пленных, сбили ВСУ. Все находившиеся на борту люди, в том числе шесть членов экипажа и сопровождавшие борт три офицера, погибли.

Бортмеханик Сергей Житенев перед вылетом отослал жене сообщение, завершив его словами «такая работа».

Президент России Владимир Путин 31 января отмечал, что Ил-76 сбили при помощи американского комплекса Patriot. Он подчеркнул, что это подтвердили результаты экспертизы. Глава государства обратил внимание, что российская сторона настаивает на международном расследовании катастрофы.

Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
01 февраля 2024, 12:15
Самолеты столкнулись на взлетной полосе в Японии
Global Look Press
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На взлетно-посадочной полосе терминала внутренних рейсов в аэропорту Осака (Итами) префектуре Хиого 1 февраля столкнулись два пассажирских лайнера. Из-за ЧП отменили 10 перелетов, сообщило агентство Kyodo.

Оба самолета принадлежали авиакомпании All Nippon Airways. Они столкнулись друг с другом около 10:10 (04:10 по московскому времени) во время маневрирования на взлетно-посадочной полосе для внутренних рейсов.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали, но сбилось расписание - из-за столкновения пришлось отменить 10 рейсов. Началось расследование.

Похожий случай произошел 16 января в аэропорту Син-Титосэ в префектуре Хоккайдо. Самолет авиакомпании Korean Air , вылетавший в Сеул, врезался в лайнер Cathay Pacific, который находился на стоянке после рейса из Гонконга. Аварию связали с сильным снегопадом.

Авиация Япония Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2024, 12:06
Пенсионерка подожгла релейный шкаф на ж/д в Курске по задаче украинских кураторов
РИА «Новости»
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Пенсионерка в Курске устроила поджог на железнодорожной станции по указанию украинских спецслужб. При этом женщина считала, что сотрудничает с российскими кураторами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сначала 68-летнюю пенсионерку развели на деньги. Неизвестные по телефону сообщили, что мошенники пытаются обокрасть ее. Женщина перевела злоумышленникам 318 тысяч рублей в надежде сберечь средства.

Через несколько дней с ней на связь вышли лже-сотрудники Федеральной службы безопасности. Они поставили перед пенсионеркой задачу - приехать на перегон станций Курск - Свобода и уничтожить релейный шкаф. Мошенники убедили женщину в том, что он используется в качестве связного пункта украинских спецслужб.

Пенсионерка взяла пять литров бензина и литр моторного масла, села в машину и добралась до перегона. Там она облила горючей смесью шкаф и подожгла. Свою выполненную задачу женщина сняла на камеру и отправила «сотрудникам ФСБ».

Правоохранители вычислили личность поджигательницы и задержали ее. На данный момент специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

В декабре прошлого года правоохранители задержали юношей 17 и 18 лет. Их подозревают в поджоге релейного шкафа на перегоне Михнево-Усады в Подмосковье.

Уголовное дело Поджоги ФСБ Женщины
01 февраля 2024, 11:38
Около 30 человек спасли из горящего ЦУМа в Дагестане
Пресс-служба МЧС
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Почти три десятка человек эвакуировали из горящего универсального магазина в Буйнакске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Фото и видео с места происшествия появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

«Спасатели МЧС России эвакуировали 27 человек на пожаре в Дагестане», - подчеркнули в ведомстве.

По последним данным, огонь распространился в ЦУМ на площади две тысячи квадратных метров. Возгорание смогли локализовать.

На месте работают 86 специалистов и 26 единиц техники.

Дагестан Пожары МЧС РФ
01 февраля 2024, 11:29
Пенсионер из Москвы попытался обменять пистолет на бутылку водки в магазине
Freepik
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В одном из московских супермаркетов пенсионер попытался обменять пистолет на бутылку водки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, вечером 25 января в магазин на Чертановской улице зашел 70-летний мужчина. Подойдя к сотрудникам торговой точки, он вытащил пистолет и коробку патронов. Однако пенсионер не стал грабить торговую точку, а предложил обменять оружие на бутылку спиртного.

Сотрудники магазина отказались от сделки и оперативно вызвали полицию. Пенсионера задержали, у него изъяли переделанный пистолет без каких-либо идентификационных отметок и 18 боевых патронов.

Несколько дней назад пьяный 18-летний парень с ножом ограбил кассу и украл сырок из магазина в Новой Москве. Злоумышленника удалось быстро найти.

Пенсионеры Алкоголь Магазины Москва

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