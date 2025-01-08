Аксенов рассказал о риске ухудшения экологической ситуации в Крыму

Он отметил, что пока в Крыму не фиксировали выброс значительных объемов нефтепродуктов. По его словам, с 21 декабря до 8 января с пляжей полуострова вывезли 265 тонн загрязненного грунта и очистили 84 километра побережья.

«Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», - подчеркнул Аксенов.

Также глава Крыма пообещал усилить работу всех служб и ведомств, чтобы не допустить загрязнения акватории. Он отметил, что мазут необходимо очищать в течение суток.

Ранее мазутные пятна зафиксировали в городе Евпатория на западе Крыма, сообщил Ura.ru. Глава городской администрации Александр Юрьев подтвердил, что лично объехал всю береговую линию.