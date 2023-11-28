Аксенов доложил Путину о ситуации в Крыму после урагана

Он доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину. После доклада российский лидер поручил правительству выделить региону средства для восстановления инфраструктуры, пострадавшей во время шторма.

«В Крыму продолжается подсчет ущерба, нанесенного непогодой», - указал Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что специалисты восстановили работу 52 котельных из 125 обесточенных. Экстренные службы в круглосуточном режиме устраняют повреждения. По словам Аксенова, перебои с водоснабжением зафиксировали в 245 селах региона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главы пострадавших регионов представили Путину доклады о стихийных бедствиях. Ураган обрушился на южные регионы России, в том числе на Крым и Краснодарский край. От непогоды также пострадал Дальний Восток.