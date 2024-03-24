Акции памяти по жертвам теракта в Crocus City Hall прошли на Чукотке

«Сегодня по всей Чукотке в 14:00 (05:00 по московскому времени) люди вышли на траурный акции», - сказал собеседник агентства.

Жители Чукотки почтили память погибших, зажгли свечи, принесли цветы и детские игрушки. Флаги в автономном округе приспущены, все развлекательные мероприятия отменены.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Он объявил 24 марта днем общенационального траура. Вместе с теми, кто потерял своих родных и близких, скорбит вся страна. В знак солидарности с российским народом траур объявили в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Десятки стран осудили теракт.

Вечером 22 марта вооруженные боевики ворвались в концертный зал в Crocus City Hall в Красногорске. Террористы в упор расстреливали невинных людей и разбрасывали зажигательные шашки. Погибли 133 человека, среди них трое детей. Число пострадавших выросло до 152.