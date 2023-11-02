Акции кондитерской фабрики, поддерживавшей ВСУ, перешли в федеральную собственность

«Суд обратил в доход России акции АО „Конти-рус“ и 100% доли в уставном капитале ООО „Кэндимакс“, ООО „Мерлетто капитал“, ООО „КЦ „Мерлетто“, - информировало ведомство.

Обратить акции АО «Конти-рус» в собственность Российской Федерации просила Генпрокуратура. В целом иск касался деятельности 10 физических лиц, восемь из которых имеют иностранные паспорта, и шести организаций. Помимо акций кондитерской фабрики, предлагалось обратить в федеральную собственность доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал» и ООО «КЦ „Мерлетто“.

В материалах указывается, что прокуратура установила «объединение лиц», финансово поддерживающих украинские вооруженные силы. Генпрокуратура посчитала, что деятельность этого объединения следует признать экстремистской и запретить, поскольку в ее основе лежат антироссийские «идеологические и имущественные интересы» и она направлена на дискредитацию ВС России, против жизни и здоровья россиян и безопасности государства.

Суд запретил работу указанного объединения в РФ.