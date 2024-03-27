«Агрессия понеслась». Оправдавшая теракт в Crocus City Hall россиянка объяснилась

Сотрудники полиции допросили подозреваемую и провели обыск по месту ее жительства.

«И у меня, знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей. <…> Наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала», - заявила подозреваемая полицейским.

Полицейские проведут проверку и комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что жительница Липецкой области во время онлайн-стрима в соцсетях цинично выразилась о нападении на Crocus City Hall. Она заявила, что ей безразличны жертвы теракта и выразила сожаление, что их не было больше. Свои слова блогерша объяснила тем, что у нее погиб сын в зоне СВО, а москвичам якобы нет дела до погибших бойцов.