Агрессивный водитель такси в Краснодаре пригрозил клиентам расправой

Конфликт произошел из-за того, что пассажиры попросили таксиста подъехать к ним - машина остановилась на другой стороне улицы. Но водитель отказался.

В итоге клиенты сами подошли к машине и уже в поездке сделали ему замечание, поскольку точка, куда просили подъехать, была по дороге. Однако таксисту это не понравилось, он резко остановился и начал угрожать расправой.

Мужчина потребовал у них номер телефона и пообещал, что пассажиры уже «спокойно по городу не походят». Пострадавшие пожаловались в службу поддержки «Яндекса», одно перевозчик никаких мер после случившегося не предпринял.

Ранее таксист в Солнечногорском городском округе выбросил раненого участника СВО из машины , оставив его лежать на земле.