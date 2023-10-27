Агрессивный велосипедист избил пешехода на переходе в Москве

По информации ведомства, велосипедист не поделил дорогу на Щелковском шоссе с пешеходом, развернулся, слез с велосипеда и ударил мужчину по лицу, от чего тот упал на асфальт.

Пострадавшего госпитализировали со множественными травмами головы. Против нападавшего возбудили дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На этой неделе в Москве, на Кутузовском проспекте , подрались двое мужчин. Одного госпитализировали, второй скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск.