Агрессивная собака напала на хозяйку в Люберцах. Полицейский открыл огонь

Помощь потребовалась женщине в доме на улице Вертолетной. Участковый обнаружил на месте случившегося ротвейлера, который вел себя агрессивно. Из-за угрозы жизни хозяйке полицейский использовал оружие. Правоохранитель действовал согласно закону, уточнили в МВД.

«Собака была обезврежена, проводим проверку», - добавили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot , годовалый пес загнал хозяйку на балкон, откуда девушка вызвала полицию. Правоохранитель выстрелил восемь раз, одна пуля случайно попала в ногу хозяйке. Пострадавшую госпитализировали. Собака еще жива, но девушка решила усыпить пса, так как он напал на нее не в первый раз.

В конце октября стая бродячих собак во главе с алабаем едва не растерзала мужчину и женщину в Салавате. Людям помог водитель проезжавшего мимо автомобиля.