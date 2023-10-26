Агента украинских спецслужб ликвидировали при попытке взорвать военкомат в Твери

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По данным ведомства, теракт в здании военкомата готовил завербованный россиянин, который был членом запрещенного украинского националистического формирования. Мужчина за деньги собирал и передавал информацию об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры Тверской области.

По указанию кураторов россиянин забрал из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство. Мужчина планировал подорвать здание военного комиссариата Твери, сообщил ЦОС ФСБ.

«При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», - указали в ведомстве.

На месте происшествия обнаружили готовое к использованию СВУ, а также гранату РГД-5. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

Ранее на Алтае задержали мужчину , который прибыл в регион по заданию проукраинской организации. Он планировал подорвать здание городской администрации Рубцовска.