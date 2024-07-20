20 июля 2024, 06:01

Африканский сервал месяц назад потерялся в Екатеринбурге. Его до сих пор ищут

РИА «Новости»
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Африканский сервал по кличке Стеша сбежала от хозяйки в Екатеринбурге, причем она уже месяц бродит по округе, но никто не может ее поймать. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Кошка сбежала от хозяев в коттеджном поселке Карасьеозерском. За это время ее видели не только там, но также в СНТ «Горняк» и недалеко от Палкинского торфяника. При этом кошка спокойно бродит по окрестностям, забираясь на частные участки.

Животное ищут волонтеры, к которым обратились неравнодушные очевидцы. Сообщения о пропаже сервала разместили в группах во «ВКонтакте» «ЗооХелп» и «Я потерялся». Под ними отметилась и владелица кошки, написавшая, что ее сложно поймать, так как сервал очень быстро бегает. При этом опасности для людей не представляет, она сама их боится.

«Бояться ее не стоит. Надеемся, что все получится и мы обязательно сможем вернуть ее домой», - написала она.

Владелица кошки добавила, что у Стеши был ошейник с GPS-трекером, но ей как-то удалось от него избавиться. Сейчас она пытается приманить питомицу едой там, где ее видели жители коттеджного поселка.

Ранее россиянка объявила о продаже кота-романтика шотландской породы за миллиард рублей.

Коты Животные Екатеринбург
20 июля 2024, 02:53
Двух пьяных дезертиров поймали под Петербургом
Freepik
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Двух нетрезвых дезертиров задержали под Санкт-Петербургом. Выяснилось, что мужчины самовольно покинули зону спецоперации, сообщила «Фонтанка».

«Разыскиваемых в нетрезвом состоянии задержали на выходе из дома. Оружие у них не обнаружили», - отметили в сообщении.

По данным издания, полиция отправила дезертиров СВО военной комендатуре, после этого их передадут военному следствию.

Военнослужащих заметили на улице Биржевой в Белоострове. Установлено, что они подписали контракт с Минобороны РФ, когда отбывали срок в колонии.

Ранее контрактник устроил стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области. В результате никто не пострадал.

В Армавире в больнице от ножевых ранений умер участник специальной военной операции. Мужчина стал жертвой нападения местного жителя. Правоохранители объявили подозреваемого в розыск.

Санкт-Петербург Военные Полиция
19 июля 2024, 23:10
«Ударил кулаком по голове». Участник конфликта во Внукове рассказал о провокации бойца Ларкина
РИА «Новости»
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Боец лиги RCC Александр Ларкин подрался с пассажирами в багажном отделении аэропорта Внуково. Участник потасовки Виктор в беседе с 360.ru заявил, что инициаторами конфликта стали спортсмен и сотрудник аэропорта, а теперь его друзья получают сообщения с угрозами.

«Мы с друзьями вышли из самолета. Я чуть их опередил. Потом мимо меня проехал гольф-кар, в котором сидели двое парней. Они выкрикивали нецензурные слова. Конфликт завязался из-за того, что они стали просить в грубой форме освободить им дорогу. Хотя для гольф-кара есть отдельная выделенная полоса», - сказал он.

По словам Виктора, в какой-то момент гольф-кар остановился, и сотрудник аэропорта стал распускать руки. Мужчины просили его соблюдать субординацию, но тот не унимался.

«Когда мы прошли паспортный контроль, этот спортсмен подбежал сзади к моему другу Николаю и ударил его кулаком по голове. После этого он переключился на меня. Первый удар был в спину, потом ударил три раза ногой», - добавил собеседник 360.ru.

Когда один из друзей пытался разнять драку, Ларкин схватил его за шею. В этот момент водитель гольф-кара разбил мужчине коленом нос. Они успокоились, когда приехала полиция.

Также пострадавшие от рук Ларкина пассажиры стали получать в соцсетях угрозы от его друзей. Сообщения сопровождаются предупреждением, что теперь участники конфликта «не смогут спокойно ходить по улицам».

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не был инициатором конфликта. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

Драки Спортсмены Аэропорт Внуково
19 июля 2024, 23:03
Алушта осталась без света из-за аварии на двух подстанциях
РИА «Новости»
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Курортный город Алушта на южном берегу Крыма столкнулся с полным отключением электроэнергии из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях. Около 50 тысяч человек остались без света, ведутся ремонтные работы, сообщил в своем Telegram-канал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В связи с повышенной нагрузкой произошла авария на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, без электроэнергии остались около 49 тысяч жителей», - написал глава региона.

Аксенов добавил, что представители технического персонала Алуштинского РЭС сейчас на месте. Им помогут в ликвидации аварии специалисты Симферопольского РЭС, которые уже выехали.

По его словам, ремонтные бригады сформированы и технически обеспечены. О ходе восстановительных работ сообщат в течение часа.

Вечером 18 июля свет отключали в Ялте и Севастополе. Временно ограничивали подачу электроэнергию в Пятигорске и расположенных рядом с ним поселках Горячеводский, Свободы и Винсады, а также частично в Геленджике.

Электричество Крым
19 июля 2024, 21:44
«Были в крови». Троллейбус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями в Саратове
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Тройное ДТП произошло на улице 50 лет Октября в Саратове.  Дорогу не поделили легковушка, грузовой автомобиль и троллейбус, пострадали 11 человек, сообщила пресс-служба регионального МВД. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.

«Информация о ДТП поступила в 19:48 по местному времени. По улице 50 лет Октября произошло столкновение автомобиля Lada Granta (водитель мужчина 1977 года рождения), троллейбуса (водитель мужчина 1989 года рождения) и грузового автомобиля ЗИЛ», - отметили в сообщении.

По данным ведомства, в больницу с различными травмами попали водитель и пассажир грузовика. Также медики госпитализировали водителя и восемь пассажиров троллейбуса.

Очевидец ДТП в беседе с 360.ru рассказала, что в момент ДТП удар был такой сильный, что возникло ощущение, как будто автомобили неслись на огромной скорости.

«Хлопок был неимоверный. Потом мы увидели, что водитель троллейбуса и пассажиры, сидевшие у окна были в крови. Также пострадал и водитель легковушки. По словам девушки из троллейбуса, их подрезала машина», - отметил собеседник 360.ru.

По данным регионального Следственного комитета, по факту ДТП правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Саратов Больницы ДТП Дороги Машины Водители

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