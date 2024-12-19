Аферисты обманули московского пенсионера на 887 тысяч рублей

В середине октября пенсионер получил письмо от неизвестного человека, который представился сотрудником заграничного банка.

В нем говорилось, что мужчине могут выдать банковскую карту, на которой находятся 1,8 миллиона долларов (около 185 миллионов рублей) наследства из Того.

Аферисты убедили пожилого человека, имеющего к тому же инвалидность, что для ее получения ему сначала придется самому заплатить. Пенсионер перевел им на счет свои сбережения.

Правоохранительные органы уже ведут проверку.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам 146 миллионов рублей. Аферисты убедили женщину, что якобы некто неизвестный переводит деньги с ее счетов на нужды украинской армии.