Аэропорты Казани, Нижнекамска и Уфы возобновили работу

«В аэропортах Казань, Нижнекамск (Бегишево) и Уфа в 10:30 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - отметил он.

Кореняко уточнил, что работу воздушных гаваней приостанавливали для обеспечения безопасности полетов. В момент действия ограничений на запасных аэродромах приземлились четыре лайнера. Три из них выполняли рейсы в Казань, а один - в Уфу.

Работу также возобновили аэропорты Пензы, Саратова и Ульяновска.

Ранее появились сообщения о введении плана «Ковер» в Казани и Нижнекамске. Причиной ограничений полетов стала угроза атаки БПЛА. Жителям региона рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.