Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме
Взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский очистили от снега, воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Последствия послужившего причиной временного закрытия ледяного дождя устранены», - отметил представитель аэропорта.
Воздушная гавань продолжила работать с 13:00. По данным Росавиации, Домодедово, Шереметьево и Внуково работают штатно, несмотря на метель, сообщил RT.
Аэропорт Жуковский закрывали с 06:00. Из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы пилотам авиалайнеров, совершавших рейс из Таджикистана и Киргизии, пришлось выполнить посадку в Домодедове.
В Москве ранее прошел сильнейший снегопад. Из-за плохой видимости и непогоды в аэропортах пришлось перенести около 40 рейсов. В воздушной гавани Внуково отменили семь авиарейсов. В Домодедове и Шереметьеве из расписания убрали по два рейса.