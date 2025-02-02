02 февраля 2025, 22:38

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

РИА «Новости»
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В аэропорту Волгограда приостановили прием и вылет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 21:42 по московскому времени временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгоград», - отметил он.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 1 февраля в аэропорту Ульяновска действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры вводили для обеспечения безопасности полетов пассажирских судов. Воздушная гавань Мурманска также временно приостанавливала работу.

Самолеты
03 февраля 2025, 00:22
Турист из России пропал в горах Абхазии
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Турист из России пропал в Гудаутском районе в окрестностях озера Рица в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Спасатели организовали поиск 38-летнего жителя Тюменской области. Сигнал о его пропаже поступил диспетчеру в 04:30.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники ПСО МЧС Абхазии в количестве восьми человек. Других подробностей в МЧС не привели.

Ранее в Грузии в горах вооруженные грабители напали на российских туристов. Одного из них позже обнаружили в реке Накра. Подозреваемых арестовали, им грозит пожизненное заключение.

В Индии уже месяц не могут найти пропавшего российского туриста Ивана Ровейна. Он отправился в штат Гоа 1 декабря, чтобы провести на берегу моря отпуск со своими друзьями. Через шесть дней россиянин бесследно исчез из своего номера отеля.

Спасатели Абхазия Россия
03 февраля 2025, 00:07
Два человека погибли при ДТП с автобусом в Ленобласти
РИА «Новости»
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Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе. Погибли два человека, сообщила пресс-служба МВД Петербурга и Ленобласти.

ДТП произошло 2 февраля около 22:45 на 133-м километре трассы «Нарва» в Ленинградской области. В результате столкновения автобуса междугороднего сообщения и снегоуборочной машиной погибли два человека.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Личности погибших и обстоятельства аварии устанавливаются.

В МВД добавили, что правоохранители проводят проверку.

Ранее после ДТП с иномаркой автомобиль Mercedes сбил решетку ограждения набережной и рухнул в Обводный канал.

В салоне находились мать и дочь. Прохожие сразу вытащили одну из них. Позже стало известно, что пострадавшие родственницы погибли.

Санкт-Петербург МВД РФ ДТП
02 февраля 2025, 23:16
Умирали бесконечно. У пассажиров разбившегося лайнера секунды длились вечность
РИА «Новости»
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Пассажиры самолета, столкнувшегося с военным вертолетом в небе над Вашингтоном, умирали целую вечность, в которую для них могли растянуться несколько секунд падения. Об этом сообщили «Аргументы недели».

Люди, которые смогли спастись в авиакатастрофах, рассказывали, что для них время словно останавливалось в этот миг. По их словам, в их головах проносилась не только вся прошлая жизнь, а таже отложенные дела и планы.

«Нейропсихологи объясняют это возрастающей при стрессе активностью головного мозга», - уточнило издание.

В тот момент происходил всплеск нейронных образований, благодаря которому за сотую долю секунды обрабатывалось огромное количество информации. В покойной обстановке ее пришлось бы анализировать часами.

Издание отметило, что упавшие в реку Потомак люди начали замерзать, а одежда потянула их на дно. В холодной воде температурой 2 градуса человек проживет не более 10 минут. И это для пассажиров тоже могло продолжаться вечность.

Ранее в США водолазы достали тела 41 погибшего при авиакатастрофе в Вашингтоне.

США Вертолеты Авиация Смертность Вашингтон Авиакатастрофы Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
02 февраля 2025, 23:04
Лев загрыз упавшего в клетку работника зоопарка в Египте
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Лев напал на работника зоопарка в городе Эль-Файюм в одноименной провинции в Египте. Мужчина погиб в клетке хищника, сообщила газета Youm7.

«Работник зоопарка погиб после того, как лев укусил его в голову», - уточнили в сообщении.

Погибшему было 47 лет, он работал в зоопарке охранником. В злополучный день он случайно потерял равновесие и упал в клетку ко льву. В этот момент животное напало на него. Позже мужчину обнаружили мертвым с травмой головы.

Прибывшие на место сотрудники полиции застрелили льва. В связи с гибелью человека власти Эль-Файюма приняли решение временно закрыть зоопарк для посетителей.

В Индии ранее поймали глухого тигра, который загрыз за два месяца больше 10 человек.

Выяснилось, что хищник оглох из-за громких взрывов петард, которыми его пытались отпугнуть местные жители.

Египет Животные Мужчины Зоопарки

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