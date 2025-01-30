Аэропорт Вашингтона после авиакатастрофы остановил работу минимум до утра 31 января

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«Региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку на взлетно-посадочную полосу», - уточнили в авиарегуляторе.

ЧП произошло около 21:00 по местному времени (05:00 по Москве). Известно, что самолет вылетел из штата Канзас. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет безопасности на транспорте проведут расследование.

Военный вертолет, который столкнулся с пассажирским самолетом , летел с базы в штате Вирджиния, уточняли в Пентагоне.

Об авиакатастрофе уже доложили Дональду Трампу. Жертвами, по предварительным данным, стали 18 человек. Тела людей достали из реки Потомак.