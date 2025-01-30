30 января 2025, 08:47

Аэропорт Вашингтона после авиакатастрофы остановил работу минимум до утра 31 января

Unsplash
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Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне приостановил прием и отправку рейсов из-за авиакатастрофы неподалеку. Воздушная гавань не будет работать минимум до утра пятницы, сообщил CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

«Региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку на взлетно-посадочную полосу», - уточнили в авиарегуляторе.

ЧП произошло около 21:00 по местному времени (05:00 по Москве). Известно, что самолет вылетел из штата Канзас. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет безопасности на транспорте проведут расследование.

Военный вертолет, который столкнулся с пассажирским самолетом , летел с базы в штате Вирджиния, уточняли в Пентагоне.

Об авиакатастрофе уже доложили Дональду Трампу. Жертвами, по предварительным данным, стали 18 человек. Тела людей достали из реки Потомак.

США Вертолеты Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 10:38
Заслуженный пилот России назвал виновных в столкновении вертолета и самолета в США
Global Look Press
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Вина на столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом в США лежит на диспетчере и командире винтокрылой машине. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

Авиакатастрофа произошла утром 30 января. Военный вертолет вылетевший с базы в 40 километрах от Вашингтона, столкнулся с гражданским рейсом недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана.

По его словам, перед столкновением самолет шел по своей программе и выполнял доворот на посадочную полосу.

«Видно, что экипаж получил разрешение на посадку, а вертолет следовал по маршруту с авиационной базы. Оператор видел по локатору, что они сближаются, но не дал вертолету команду задержаться или изменить высоту. Произошла досадная оплошность со стороны диспетчера и экипажа вертолета», - сказал заслуженный пилот России.

Сытник отметил, что пилоты самолета могли и не видеть вертолет, потому что находились в тот момент на снижении перед посадкой.

«Тут просматривается вина и диспетчера, и командира вертолета. Обычно при таких столкновениях никто не выживает. Если кто-то выживет - это большая удача для этих людей», - заключил он.

По предварительным данным, в вертолете находились трое военных, а в самолете - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Посольство РФ устанавливает, были ли на борту россияне.

США Вертолеты Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 09:07
Первые кадры момента авиакатастрофы в Вашингтоне появились в Сети
Octav Cado / Unsplash
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В Сети появилось видео столкновения пассажирского самолета Bombardier и военного вертолета Black Hawk рядом с аэропортом Вашингтона. Момент авиакатастрофы опубликовало издание РБК.

На опубликованных кадрах видно, как летящий самолет врезается в вертолет. После столкновения произошел взрыв и яркая вспышка, затем лайнер рухнул в реку Потомак.

Авиакатастрофа в США произошла сегодня утром. В вертолете находились трое военных, а в самолете - 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Военный лайнер совершал учебный полет и летел с базы , расположенной в 40 километрах от Вашингтона.

После ЧП в аэропорту Рейгана приостановили прием и вылет воздушных судов. По последним данным, из реки Потомак извлекли 18 тел погибших в результате авиакатастрофы.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что о ЧП доложили президенту страны Дональду Трампу.

США Вертолеты Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
30 января 2025, 07:19
Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
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Утром 30 января авария с участием трех машин произошла на Ленинградском шоссе, пострадали три человека. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома 40. Прибывшие на место экстренные службы перекрыли три полосы из четырех, причины аварии выясняются.

Всего пострадали три человека, у одного из них травма поясничного отдела. На месте работают бригады скорой помощи.

Днем ранее локомотив протаранил автобус в Наро-Фоминске , информация о пострадавших не поступала.

ДТП Москва
30 января 2025, 07:08
Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Два человека погибли и один пострадал при пожаре в бытовке в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в Троицке на улице Академика Дыхне. Загорелась одна двухэтажная бытовка.

Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь и обнаружили двух погибших. Также один человек пострадал - у него перелом левой стопы.

На прошлой неделе пожар случился на стройке в Алтуфьевском районе столицы. Огонь охватил сразу несколько бытовок. Спасатели ликвидировали возгорание, его площадь составила 45 квадратных метров.

В этот же день в Москве случился другой пожар на стройке. Недалеко от станции метро «Терехово» загорелись металлоконструкции.

Спасатели Пожары Москва

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