Аэропорт в Перми эвакуировали из-за подозрительной посылки
В грузовом комплексе аэропорта Перми 23 ноября инспектор обратил внимание на подозрительные посылки — по своей форме и составу они были похожи на боеприпасы. Воздушную гавань эвакуировали, сообщили в ее пресс-службе.
В грузовом комплексе аэропорта Перми 23 ноября инспектор обратил внимание на подозрительные посылки - по своей форме и составу они были похожи на боеприпасы. Воздушную гавань эвакуировали, сообщили в ее пресс-службе.
Посылки привлекли внимание специалиста при досмотре интероскопом. После этого в аэропорту объявили эвакуацию в соответствии с регламентом.
«Грузовой комплекс аэропорта Большое Савино был эвакуирован, вызваны сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники», - подчеркнули в пресс-службе.
Специалисты осмотрели посылки и не нашли опасных предметов. Произошедшее не повлияло на работу пассажирского терминала и техническое обслуживание рейсов.
Аэропорт Большое Савино уже вернулся к работе в штатном режиме.
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