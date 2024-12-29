Аэропорт в Муане предупреждал самолет Boeing о риске столкновения с птицами

Причиной авиакатастрофы могло быть столкновение самолета с птицами, в результате которого повредились шасси. Борт попытался сесть на фюзеляж, но выехал за пределы ВПП и столкнулся с ограждением.

Очевидцы рассказали, что лайнер загорелся еще в воздухе - на его правом крыле заметили пламя. Один из наблюдавших за авиакатастрофой также увидел искры, разлетающиеся из двигателя.

Пожарные службы подтвердили агентству гибель 124 человек. Всего на борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Экстренные службы продолжают проводить спасательную операцию. Выжить удалось только двум людям. После авиакатастрофы в Муане отменили все рейсы.