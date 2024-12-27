27 декабря 2024, 07:26

Аэропорт Сочи временно ограничил работу

РИА «Новости»
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Аэропорт Сочи ввел временные ограничения в работу для безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации в Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - заявил он.

Сегодня ночью системы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников в небе над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Также украинский дрон ударил в дом в поселке Разумное Белгородской области. Взрыв дрона ранил восьмилетнего мальчика. Ребенка отправили в детскую областную клиническую больницу.

Беспилотники Сочи Взрывы Работа Белгородская область
27 декабря 2024, 07:28
Ограничение на прием и вылет рейсов ввели в аэропорту Астрахани
РИА «Новости»
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Прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани временно ограничили. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила «Интерфаксу».

«Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, рейс авиакомпании „Аэрофлот“ SU1173 задержан вылетом из Астрахани», - отметил собеседник издания.

Из-за ограничений рейс «Аэрофлота» SU1173 перенаправили по маршруту Астрахань - Москва. Задерживаются три рейса: самолеты авиакомпании SCAT Airlines из Актау, «Победы» из Москвы и «Аэрофлота» из Москвы.

По данным Telegram-канала Baza , в аэропорту ввели план «Ковер». Аналогичные меры приняли в воздушной гавани Калуги 26 декабря. Ограничения сняли примерно в 17:36. Также запрет на полеты вводили в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Авиация Самолеты
27 декабря 2024, 07:15
В Москве загорелась многоуровневая парковка
360.ru
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Пожар произошел на многоуровневой парковке в московском районе Филевский парк. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Дым с <…> многоуровневой парковки рядом, виднеется открытое пламя», - отметил он.

Загорелись три автомобиля на четвертом этаже парковки на площади примерно 30 квадратных метров. Очевидцы услышали хлопки. На место прибыли пожарные расчеты.

«Один водяной ствол подан с земли, также устанавливается подъемный механизм для подачи ствола, прокладывается магистральная линия», - отметил собеседник 360.ru.

Предварительно, пожару присвоили первый ранг опасности. Информация о пострадавших не поступала.

Пожары МЧС РФ Москва
27 декабря 2024, 05:15
Норвежские моряки отказались помочь тонущему экипажу судна Ursa Major
Freepik
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Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 без причины отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна Ursa Major. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба владельца Ursa Major группы компаний «Оборонлогистика».

По их данным, терпящие бедствие моряки направили свою шлюпку к находившемуся неподалеку судну под флагом Норвегии, однако получили отказ.

«При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно (часть экипажа которого была русскоязычной) отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», - уточнили в компании.

По словам представителей «Оборонлогистики», такое поведение грубейшим образом нарушает десятую статью Международной конвенции о спасании от 1989 года.

Ранее в пресс-службе ГК заявили, что в корпусе Ursa Major обнаружили образовавшуюся после трех взрывов полуметровую пробоину. По их данным, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна.

Норвегия Крушение российского сухогруза Ursa Major
27 декабря 2024, 02:25
Локомотив смял легковушку с тремя людьми в Ставрополье
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В городе Светлограде в Ставрополье легковой автомобиль столкнулся с маневровым локомотивом. Два человека погибли, сообщили в Telegram-канале пресс-служба краевого МЧС.

По данным ведомства, сообщение о столкновении поступило в 23:40. Легковой автомобиль влетел в маневровый локомотив без вагонов. При этом схода локомотива с рельс не произошло.

На снимках с места ДТП видно, что машина сильно пострадала. В результате этого погибли два человека, еще один получил ранения.

Ранее в Москве в тоннеле столкнулись два легковых автомобиля. Водитель одного из них погиб на месте. По предварительной информации, он остановился в тоннеле, чтобы выставить знак, после чего в его авто на большой скорости влетела иномарка.

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