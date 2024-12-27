Аэропорт Сочи временно ограничил работу

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«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - заявил он.

Сегодня ночью системы противовоздушной обороны сбили несколько украинских беспилотников в небе над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Также украинский дрон ударил в дом в поселке Разумное Белгородской области. Взрыв дрона ранил восьмилетнего мальчика. Ребенка отправили в детскую областную клиническую больницу.