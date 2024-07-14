Аэропорт Шереметьево введет временные ограничения на взлет и посадку
Аэропорт Шереметьево 14 июля после 17:00 ограничит взлет и посадку самолетов из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».
По данным компании, ближайшие сутки в Москве прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Расписание сдвинут, чтобы избежать скопления самолетов в зоне ожидания.
Компания проинформирует пассажиров об изменениях и бесплатно переоформит транзитных путешественников на ближайшие рейсы. Прибывшим в аэропорт путешественником предоставят обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, добавили в пресс-службе.