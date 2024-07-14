14 июля 2024, 17:29

Аэропорт Шереметьево введет временные ограничения на взлет и посадку

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Аэропорт Шереметьево 14 июля после 17:00 ограничит взлет и посадку самолетов из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

По данным компании, ближайшие сутки в Москве прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Расписание сдвинут, чтобы избежать скопления самолетов в зоне ожидания.

Компания проинформирует пассажиров об изменениях и бесплатно переоформит транзитных путешественников на ближайшие рейсы. Прибывшим в аэропорт путешественником предоставят обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами, добавили в пресс-службе.

Самолеты Погода Аэропорт Шереметьево Москва
14 июля 2024, 17:48
Всех предполагаемых участников стрельбы в Петербурге задержали
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Полиция Санкт-Петербурга задержала всех предполагаемых участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Потасовка произошла на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. По горячим следам правоохранители задержали первых четырех участников конфликта.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта», - сообщили в МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на Комендантском проспекте. Неизвестные открыли огонь недалеко от ЖК «Чистое небо».

Санкт-Петербург Стрельба Полиция
14 июля 2024, 16:35
Режим ЧС объявили в Новороссийске
Пресс-служба МЧС
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На территории Новороссийска ввели режим ЧС, на такой шаг власти пошли из-за участившихся лесных пожаров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что крупный пожар вспыхнул в поселке Дюрсо, огонь охватил территорию в 22 гектара. По его словам, в тушении принимают участие 138 человек, 27 единиц техники и вертолет. Из-за ЧП началась эвакуация людей с расположенных рядом баз отдыха «Моряк» и «Романтик».

До этого Кравченко рассказал, что в Краснодарском крае эвакуировали около 500 туристов. Он подчеркнул, что угрозы жизням людей нет.

Ранее природный пожар разгорелся в Крыму, рядом с городом Судак. Площадь возгорания составила 15 гектаров, в ликвидации участвовали почти 200 специалистов и 44 единицы техники, включая вертолеты.

Лесные пожары МЧС РФ Россия Краснодарский край
14 июля 2024, 16:26
Около 500 туристов эвакуировали с баз отдыха из-за полыхающего леса под Новороссийском
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В Краснодарском крае спасатели эвакуировали сотни людей из-за горящего леса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, который приехал на место ЧП.

Он уточнил, что около полудня разгорелся пожар у базы отдыха «Романтик». Затем сильный ветер перекинул огонь в сторону базы отдыха «Фрегат». Администрация быстро вывела 500 человек в безопасное место, также эвакуировали три десятка машин.

«Угрозы жизни людей нет», - подчеркнул Кравченко.

Он добавил, что береговые спасатели на лодках готовы помогать эвакуировать людей по морю.

Площадь лесного пожара у хутора Дюрсо увеличилась до 20 гектаров. На месте работают 160 специалистов. В ликвидации огня задействовали вертолеты МЧС, которые сбросили 30 тонн воды.

Пожары Краснодар Лесные пожары
14 июля 2024, 15:56
Площадь пожара у хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 20 га
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В Краснодарском крае за считанные часы площадь лесного пожара возросла до 20 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что прибывшие на место 160 специалистов на 40 спецмашинах пытаются справиться с огнем. К ликвидации пожара также подключили спасательную авиацию. Вертолеты сбросили 30 тонн воды.

Пожар также затронул территорию базы отдыха. Администрации пришлось экстренно эвакуировать 220 человек, включая 40 детей. О пострадавших информации не поступало.

До этого в Крыму в Судаке примерно 200 спасателей ликвидировали природный пожар, площадь которого составила 15 гектаров. Полыхающий лес тушили в том числе с помощью вертолетов МЧС.

Пожары Краснодар Лесные пожары

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