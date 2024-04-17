Аэропорт Шереметьево опроверг приостановку работы из-за угрозы атаки беспилотников

Читайте нас в:

«Аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает некоторые самолеты из-за угрозы атаки БПЛА», - говорилось в посте канала.

При этом официальных данных об угрозе таких атак в Подмосковье не поступало. В соцсетях аэропорта данных также нет.

В пресс-службе Шереметьево РИА «Новости» рассказали, что гавань продолжает работать в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет осуществляются в соответствии с расписанием.

В ночь на 17 апреля украинский беспилотник сбили средствами противовоздушной обороны в Орловской области. Никто не пострадал, разрушений не было. На место происшествия прибыли оперативные службы.