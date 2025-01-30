Аэропорт Рейгана в Вашингтоне приостановил работу из-за ЧП с самолетом

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«Вылеты в Ronald Reagan Washington National приостановлены из-за чрезвычайной ситуации с воздушным судном. Вероятность продления запрета оценивается как средняя (30-60%)», - уточнил авиарегулятор.

Позже экстренные службы США заявили, что рядом с аэропортом в реку упал небольшой самолет. На место отправили пожарные суда.

Ранее в Казахстане самолет компании FlyArystan столкнулся со стаей птиц во время взлета из аэропорта в Уральске.

До этого в Хабаровском крае самолет Ан-24 из-за возможной технической неисправности выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в кусты в селе Нелькан Аяно-Майского района. Обошлось без пострадавших.