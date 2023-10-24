Аэропорт Перми возобновил работу после ЧП с Boeing
Аэропорт Перми начал работу в штатном режиме после происшествия с Boeing, выкатившимся за пределы ВПП. Об этом сообщили в официальном Telegram воздушной гавани.
«Аэродром Большое Савино возобновил прием и отправление воздушных судов», - подчеркнули в пресс-службе.
Представители аэропорта отметили, что Boeing 737 авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы ВПП , отбуксировали на стоянку.
Задержанные рейсы из-за происшествия сейчас готовят к отправлению. Актуальное время вылетов и прилетов можно проверять на онлайн-табло, заключили в пресс-службе.
На борту самолета находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал, Boeing также не получил повреждений.
По факту ЧП ведут проверку следователи и транспортная прокуратура. По предварительным данным, причиной случившегося могли стать неблагоприятные погодные условия.