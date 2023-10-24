Аэропорт Перми возобновил работу после ЧП с Boeing

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«Аэродром Большое Савино возобновил прием и отправление воздушных судов», - подчеркнули в пресс-службе.

Представители аэропорта отметили, что Boeing 737 авиакомпании Smartavia, который выкатился за пределы ВПП , отбуксировали на стоянку.

Задержанные рейсы из-за происшествия сейчас готовят к отправлению. Актуальное время вылетов и прилетов можно проверять на онлайн-табло, заключили в пресс-службе.

На борту самолета находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал, Boeing также не получил повреждений.

По факту ЧП ведут проверку следователи и транспортная прокуратура. По предварительным данным, причиной случившегося могли стать неблагоприятные погодные условия.