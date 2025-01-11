Аэропорт Нижнекамска второй раз за день ввел ограничения на полеты

Читайте нас в:

Меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Сегодня, 11 января, органами управления воздушным движением на работу аэропорта Нижнекамск (Бегишево) повторно введены временные ограничения», - отметили в пресс-службе.

Ранее временные ограничения на полеты установили в Казани , Саратове и Ульяновске. По информации Telegram-канала Baza, меры ввели из-за угрозы атаки БПЛА. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска объявляли план «Ковер». Нескольким пассажирским лайнером пришлось совершить посадку на запасных аэродромах.

По данным «Ридус» , ограничения в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска и Ульяновска действовали примерно полчаса.