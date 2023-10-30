Аэропорт Махачкалы взяли штурмом из-за борта из Израиля. Пожар Ближнего Востока дошел до России?

«То, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано», - пообещал Меликов.

Реакция на бунт В минувшую субботу в Хасавюрте местные жители окружили местную гостиницу «Фламинго». Так они отреагировали на сообщения о том, что там разместили прибывших в республику беженцев из Израиля, у которых есть родственники в городе.

Останавливать толпу пришлось силовикам. Переговоры ничего не дали. Внутрь запустили несколько человек, которые проверили паспорта у постояльцев. Убедившись, что внутри находятся россияне, толпа разошлась.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доверчивые люди попались на провокацию экстремистских ресурсов , которые курируют враги России. Он призвал жителей не доверять фейковым новостям и не давать собой манипулировать.

Между тем, в Нальчике неизвестные в ночь на воскресенье, 29 октября, бросили несколько горящих покрышек в здание строящегося Еврейского центра. Уходя, вандалы оставили антисемитские надписи на фасаде.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков заявил, что против жителей Кавказа началась масштабная информационная атака противников страны, которые преследуют цель внесения раскола в общество. Он подчеркнул, что использование таких грязных технологий не должно вводить людей в заблуждение и провоцировать межрелигиозную и межнациональную рознь.

Толпа вокруг аэропорта Махачкалы начала собираться еще до посадки самолета из Тель-Авива. Они устроили самовольный досмотр прибывающих пассажиров и их машин в поисках израильтян. Отдельные участники заводили толпу криками в поддержку Палестины и раздавали флаги частично признанного государства.

После этого толпа собралась на встречу прибывающего из Тель-Авива самолета. Согласно данным электронного табло, рейс приземлился в 19:18. Узнав, что ожидаемый борт уже находится на взлетно-посадочной полосе, толпа проломила двери в здание и ворвалась внутрь. Пытавшегося остановить разгоряченных мужчин полицейского просто смели в сторону.

Толпа прошла по основному зданию и вышла на взлетно-посадочную полосу , где находились прибывшие самолеты и ожидающие вылет. Прилетевшие пассажиры в беседе с «360» заявили, что сотрудники экипажей запретили им покидать салон до особого распоряжения.

Росавиация заявила, что после проникновения на территорию посторонних людей прекратила прием и отправку самолетов из аэропорта Махачкалы. По данным ведомства, борт Red Wings из Нижневартовска направили в Минеральные Воды, рейс «Победы» из Москвы - во Владикавказ.

Задержали вылет рейсов в Москву авиакомпаний Red Wings и «Победа», а также еще один рейс российского лоукостера в Сургут.

Дагестанское управление СК сообщило, что возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках после проникновения на взлетно-посадочную полосу неизвестных людей. На территорию аэропорта прибыли дополнительные силы полиции.

В главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что к уголовной ответственности также привлекут подстрекателей к беспорядкам и разжигателей межнациональной розни. В ведомстве подчеркнули, что установить участников акции не составит особого труда, так как аэропорт оснащен камерами наблюдения.

Росавиация сообщила, что в 22:20 правоохранительные органы освободили аэропорт от несанкционированного проникновения граждан. В ведомстве подчеркнули, что прием воздушных судов в аэропорту Махачкалы закрыт (предварительно) до 02:59 6 ноября 2023 года.

Власти Дагестана создали оперативный штаб, который займется вопросами урегулирования общественно-политической ситуации в регионе. Главой штаба стал глава республики Сергей Меликов.

«Прямо сейчас руководитель региона ставит задачи перед должностными лицами. На месте происшествия уже работают руководители ряда региональных ведомств», - заявили в пресс-службе правительства.

Меликов назвал погромщиков аэропорта трусами и предателями, которые понесут ответственность за свои поступки.

Предпосылки штурма К зданию аэропорта прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Между тем действующая внутри толпа не дала выехать автобусу, в котором находились дети и родители, которые прибыли из Израиля после лечения. Но это не помешало погромщикам начать проверку паспортов.

Погромщики «засветились» на камерах Верховный муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди назвал штурм аэропорта ошибкой. Он призвал всех участников набраться терпения и спокойствия.

«Мы будем решать этот вопрос по другому. Не митингами, а соответствующим образом», - подчеркнул он.

Он пообещал, что муфтият возьмет на себя переговоры с профильными ведомствами, чтобы остановить прилеты самолетов из Израиля в Дагестан.

Вечерний штурм Он подчеркнул, что участники беспредельной акции своим поступком предали тех, кто остановил международных террористов, зашедших на территорию республики в 1999 году и своих земляков, которые сейчас ведут тяжелый бой в зоне специальной военной операции.