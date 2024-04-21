Аэропорт Кишинева «заминировали» второй раз за сутки

Читайте нас в:

«Всех пассажиров и служащих аэропорта эвакуировали. Мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД», - уточнила пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицкая.

По данным издания, за последние 24 часа это уже второй случай в аэропорту Кишинева.

Представители Пограничной полиции уточнили, что прошлой ночью поступило сообщение о минировании аэропорта и одного из бортов. После проверки выяснилось, что информация о взрывных устройствах была ложной.

Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали отель Valo. Клиентов и сотрудников гостиницы вывели экстренно на улицу из-за сообщения о минировании.