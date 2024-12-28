Аэропорт Казани временно приостановил работу утром 28 декабря

Время вылета и прилета 25 самолетов в аэропорту Казани перенесли 28 декабря. Причиной стало введение временных ограничений.

Пока, как следует из данных онлайн-табло, задержка вылетов затронула 11 рейсов, еще 14 самолетов вынуждены будут прибыть в Казань позже изначально времени. Среди них оказались в том числе международные рейсы из Душанбе и Алматы.

О временном ограничении работы аэропорта ранее заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. Он подчеркнул, что эти меры ввели для обеспечения безопасности полетов. Это было и остается главным приоритетом.

Похожая ситуация произошла и вчера утром. Работу аэропортов Грозного, Сочи, Волгограда и Астрахани тоже приостановили.