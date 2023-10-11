«Аэрофлот» опроверг пожар из-за смартфона на борту своего Boeing

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Представители компании пояснили, что неприятность с телефоном была, но речь совсем не о пожаре.

«Во время окончания высадки пассажиров рейса SU401 Каир - Москва от 9 октября в пункте назначения у пассажира задымился телефон», - пояснили в пресс-службе.

После ЧП бортпроводники оперативно приняли все необходимые меры для локализации телефона и устранения рисков возгорания. Все пассажиры в штатном режиме покинули борт. Самолет сейчас продолжает выполнять рейсы, заключили в «Аэрофлоте».

Информация о том, что у пассажира на борту Boeing 737-800 «Аэрофлота» загорелся аккумулятор телефона, ранее распространил Shot.

По информации источника Telegram-канала, инцидент произошел, когда самолет прибыл из Каира в Шереметьево и уже встал на стоянке. Все двинулись к выходу, как вдруг у одного из людей прямо в руках загорелся аккумулятор смартфона. Пожар ликвидировали с помощью огнетушителя, утверждал собеседник Shot. По его словам, в результате на борту немного обгорел ковролин.