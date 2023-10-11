«Аэрофлот» опроверг пожар из-за смартфона на борту своего Boeing
Информация о пожаре на борту самолета «Аэрофлота» из-за возгорания телефона одного из пассажиров не соответствует действительности. Об этом «360» заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
Представители компании пояснили, что неприятность с телефоном была, но речь совсем не о пожаре.
«Во время окончания высадки пассажиров рейса SU401 Каир - Москва от 9 октября в пункте назначения у пассажира задымился телефон», - пояснили в пресс-службе.
После ЧП бортпроводники оперативно приняли все необходимые меры для локализации телефона и устранения рисков возгорания. Все пассажиры в штатном режиме покинули борт. Самолет сейчас продолжает выполнять рейсы, заключили в «Аэрофлоте».
Информация о том, что у пассажира на борту Boeing 737-800 «Аэрофлота» загорелся аккумулятор телефона, ранее распространил Shot.
По информации источника Telegram-канала, инцидент произошел, когда самолет прибыл из Каира в Шереметьево и уже встал на стоянке. Все двинулись к выходу, как вдруг у одного из людей прямо в руках загорелся аккумулятор смартфона. Пожар ликвидировали с помощью огнетушителя, утверждал собеседник Shot. По его словам, в результате на борту немного обгорел ковролин.