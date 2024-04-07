«Аэрофлот» опроверг новость о развороте самолета по пути в Орск

В авиакомпании уточнили, что данные о том, что самолет развернулся на Тольятти, не соответствует действительности.

«Рейс выполнен по штатному маршруту и с посадкой в аэропорту назначения в соответствии с расписанием», - сообщили в «Аэрофлоте».

Ситуация в Орске критическая из-за мощного паводка. Подтоплены более 4,5 тысячи жилых домов, людей эвакуировали. К работам на месте чрезвычайной ситуации привлекли специалистов из Подмосковья, Пермского края, Кировской области. Ранее в распоряжении «360» оказались кадры с затопленными улицами на подступах к Новому городу.