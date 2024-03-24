«Аэрофлот» бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших

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Такую же услугу окажет компания «Россия». Бесплатный перелет предоставят супругам, родителям, детям, дедушками, бабушкам, внукам, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также родителям жены или мужа.

«Перелет оформляется в соответствии со списками, опубликованными на сайте Министерства здравоохранения Московской области», - отметили в компании.

Для предварительного бронирования билета можно обратиться в в контакт-центр или в офисы продаж перевозчика.

ВТБ, МТС Банк и Почта Банк сообщили о списании задолженностей по кредитам погибших при теракте в Crocus City Hall. МТС Банк предоставит пострадавшим кредитные каникулы.