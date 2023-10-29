29 октября 2023, 23:37

Аэродром Махачкалы освободили от участников беспорядков

Соцсети
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Правоохранительные органы освободили аэродром Махачкалы от несанкционированно проникших туда людей. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

Тем не менее, аэропорт все еще закрыт на прием воздушных судов. По предварительной информации, временный запрет будет действовать до 6 ноября.

В воскресенье толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы к моменту прибытия рейса из Тель-Авива. Местные жители с флагами Палестины снесли забор и забежали на взлетно-посадочную полосу. Они хотели найти граждан Израиля, которые прилетели в город.

Пассажиров уже приземлившихся рейсов оставили в самолетах для их же безопасности. Аэропорт закрыли на прилет. Самолеты, не успевшие совершить посадку в Махачкале, перенаправили на соседние аэродромы.

Следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Представители местного управления МВД сообщили, что личности всех участников акции установят по камерам видеонаблюдения и привлекут к ответственности.

Израиль Дагестан Самолеты Полиция Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 04:24
Черноморский флот начал отбивать возможную атаку БПЛА
РИА «Новости»
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Жители Севастополя услышали громкие звуки. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил, что Черноморский флот отбивает предположительную атаку беспилотников.

«Громкие звуки - это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», - написал он.

Во вторник, 24 октября, Развожаев сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник в пригороде Севастополя. Тогда местные жители тоже услышали громкие звуки. Их местные власти объяснили штатными мероприятиями в акватории, которые проводили с использованием реактивных бомбометов.

Беспилотники Севастополь
30 октября 2023, 02:56
Число пострадавших от беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 20
РИА «Новости»
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В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы ранения получили 20 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Дагестана в Telegram-канале.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», - уточнили в министерстве.

Также отмечается, что 10 пострадавших госпитализированы. Они проходят лечение в стационарах республики, остальных отправили домой лечиться амбулаторно.

Ранее стало известно, что несколько человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Махачкалинском аэропорту. Им оказали медицинскую помощь.

Толпа людей ворвалась в махачкалинский аэропорт после прибытия рейса из Тель-Авива. Разъяренные местные жители пытались прорваться в самолеты, чтобы найти граждан Израиля. После этого аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. Росавиация сообщила, что работу авиагавани, предварительно, приостановили до 6 ноября.

Дагестан
30 октября 2023, 01:33
Несколько человек получили ранения в ходе массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
РИА «Новости»
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Несколько человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Махачкалинском аэропорту. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил Минздрав Республики Дагестан в своем Telegram-канале.

«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», - сказано в сообщении ведомства.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу. Разъяренные местные жители пытались прорваться в самолеты, чтобы найти граждан Израиля.

Пассажиров оставили в салоне для их же безопасности.

Из-за беспорядков аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. Следующие в Махачкалу самолеты перенаправили в соседние города. Росавиация сообщила, что работа авиагавани предварительно приостановлена на неделю , до 6 ноября.

Израиль Дагестан Самолеты Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 00:39
Аэропорт Махачкалы закрыли на неделю на фоне массовых беспорядков
Соцсети
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Аэропорт Махачкалы закрыт для приема воздушных судов на фоне массовых беспорядков. По предварительной информации, временный запрет будет действовать до 6 ноября. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 по московскому времени 29 октября по (предварительно) 02:59 6 ноября 2023 года», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее появилась информация о том, что авиагавань удалось освободить от несанкционированно проникших туда людей.

В воскресенье в Махачкале начались массовые беспорядки.

Толпа ворвалась в городской аэропорт к моменту прибытия рейса из Тель-Авива. Местные жители с флагами Палестины снесли забор и забежали на взлетно-посадочную полосу, чтобы найти граждан Израиля, которые прилетели в город.

Аэропорт закрыли на прилет. А пассажиров уже приземлившихся рейсов оставили в самолетах для их же безопасности. Следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.

Израиль Дагестан Самолеты Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины

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