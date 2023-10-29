Аэродром Махачкалы освободили от участников беспорядков

Тем не менее, аэропорт все еще закрыт на прием воздушных судов. По предварительной информации, временный запрет будет действовать до 6 ноября.

В воскресенье толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы к моменту прибытия рейса из Тель-Авива. Местные жители с флагами Палестины снесли забор и забежали на взлетно-посадочную полосу. Они хотели найти граждан Израиля, которые прилетели в город.

Пассажиров уже приземлившихся рейсов оставили в самолетах для их же безопасности. Аэропорт закрыли на прилет. Самолеты, не успевшие совершить посадку в Махачкале, перенаправили на соседние аэродромы.

Следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Представители местного управления МВД сообщили, что личности всех участников акции установят по камерам видеонаблюдения и привлекут к ответственности.