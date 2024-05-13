13 мая 2024, 08:35

Адвокат арестованного во Владивостоке американца обжаловал меру пресечения

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Адвокат военнослужащего из Соединенных Штатов Гордона Блэка, арестованного в Приморье, обжаловал меру пресечения. Американец проходит по уголовной статье о краже, сообщило РИА «Новости».

«Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая», - процитировало агентство пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву.

Первомайский районный суд 7 мая отправил американского военного Гордона Блэка в изолятор до 2 июля. По данным следствия, иностранец обворовал девушку, к которой приехал в апреле после знакомства в Корее.

Полиция задержала подозреваемого в отеле. Он планировал вылететь в США. Правоохранители уточнили, что о преступлении заявила 32-летняя жительница Владивостока. Собеседник РИА «Новости» сообщил журналистам, что американец также избил потерпевшую, но она об этом не заявила.

США Кражи Владивосток Аресты
13 мая 2024, 09:32
Пожар вспыхнул в Кировском районе в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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Огнеборцы начали тушить пожар на открытой территории в Химическом переулке в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, загорелись паллеты на площади 500 квадратных метров.

«Сведения о пострадавших не поступали», - указали в пресс-службе.

В тушении возгорания принимают участие 17 специалистов, сотрудники МЧС также задействовали четыре единицы техники.

Ранее крупный пожар вспыхнул в здании на улице Погодина в Наро-Фоминске. Склад поликарбоната загорелся вечером 11 мая, в распоряжении 360.ru появилась видеозапись ЧП. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

За день до этого в историческом центре Самары загорелись два двухэтажных дома старой постройки. Оба здания оказались нежилыми, площадь пожара составила 450 «квадратов». Для ликвидации возгорания задействовали 90 специалистов и 30 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Санкт-Петербург Пожары
13 мая 2024, 09:31
Самосвал сбил восьмилетнего ребенка на трассе под Челябинском
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В Челябинской области водитель КамАЗа сбил ребенка. В результате ДТП он получил травмы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в прошедшее воскресенье днем на 26 километре дороги Челябинск-Новосибирск в Копейском городском округе водитель, находясь за рулем машины Shacman, сбил восьмилетнего мальчика, который на велосипеде пересекал трассу справа налево в неустановленном месте.

О состоянии ребенка данных нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Краснодарском крае 14-летний мальчик погиб в ДТП с грузовиком. Подросток, управляя автомобилем марки Geely, вылетел на встречку и врезался в большегруз. В результате аварии школьник скончался до приезда скорой помощи. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.

Дети Челябинская область ДТП
13 мая 2024, 04:10
Землетрясение магнитудой 6 произошло на Байкале
РИА «Новости»
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В акватории Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой шесть. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Зарегистрировано сейсмособытие на акватории озера Байкал в 50 километрах от села Гремячинск, Ольхонский район. Интенсивность в эпицентре - 6,0», - говорится в сообщении.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность толчков в Улан-Удэ составляла три-четыре балла (от слабой до умеренной), а в Иркутске - три балла.

Кроме того, подземные толчки интенсивностью три балла зарегистрировали в Хомутово, Дзержинске, Нижнем Саянтуе, Смоленщине и Сотниково.

Ранее Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщил о землетрясении у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Магнитуда подземных толчков составила 5,4. Эпицентр залегал на глубине 55 километров. О том, были ли пострадавшие или разрушения пока ничего неизвестно.

В Ленкоранском районе Азербайджана два дня назад зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,5. Очаг располагался на глубине 18 километров.

Иркутская область Землетрясения
13 мая 2024, 00:53
Группа рабочих пострадала из-за обрушения на стройке в Петербурге
РИА «Новости»
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Опалубка обрушилась на бригаду рабочих на строительной площадке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Травмы получили четыре человека, сообщила пресс-служба районной администрации.

ЧП произошло в воскресенье вечером на Камероновской улице.

«По информации застройщика, при устройстве перекрытия над вторым этажом не выдержала часть опалубки. Пострадавших направили в медицинские учреждения», - отметили в сообщении.

Конструкции здания не обрушились. Сейчас на объекте находятся представители застройщика. Причины произошедшего выясняются.

Ранее двое рабочих провалились в котлован на стройке в Бутырском районе Москвы. Их засыпало землей в пятиметровой яме. Строители смогли вытащить одного пострадавшего до приезда спасателей.

Санкт-Петербург Обрушения

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