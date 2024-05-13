Адвокат арестованного во Владивостоке американца обжаловал меру пресечения

«Поступила жалоба от стороны защиты, предоставлен срок для принесения возражений до 20 мая», - процитировало агентство пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву.

Первомайский районный суд 7 мая отправил американского военного Гордона Блэка в изолятор до 2 июля. По данным следствия, иностранец обворовал девушку, к которой приехал в апреле после знакомства в Корее.

Полиция задержала подозреваемого в отеле. Он планировал вылететь в США. Правоохранители уточнили, что о преступлении заявила 32-летняя жительница Владивостока. Собеседник РИА «Новости» сообщил журналистам, что американец также избил потерпевшую, но она об этом не заявила.