Административное здание загорелось в Химках
Экстренные службы вызвали в Химки. По словам заявителя, произошел пожар в административном здании, сообщил источник «360».
Вызов поступил 26 сентября в 06:17. Спасатели выехали к административному зданию на Заводской улице.
Крупный пожар потушили в Уфе. Огонь занялся на верхнем уровне технического этажа элеватора , из-за возгорания обрушилась часть конструкций. К утру открытый огонь ликвидировали и занялись проливкой оставшихся очагов возгорания. Пострадал, по предварительной информации, один человек.
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