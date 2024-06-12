Административное здание загорелось на Сретенском бульваре в Москве

Огонь распространился на 80 квадратных метров. С ним боролись 66 специалистов, используя 23 спецмашины. Данных о пострадавших не поступало.

Локализовать пожар удалось примерно к 08:30, полностью ликвидировать - меньше чем через полчаса после этого.

В ночь на 12 июня стало известно также о возгорании на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Подробностей не было.

Вечером во дворе жилого дома в микрорайоне Северное Чертаново загорелись три легковых автомобиля : Toyota, Mazda и Ford. Площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место, и огонь потушили. Происшествие обошлось без пострадавших. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места пожара.