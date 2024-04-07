07 апреля 2024, 09:42

Администрация Оренбурга предупредила об ухудшении ситуации с паводком в городе

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Ситуация с паводком в Оренбурге усложняется, спасатели продолжают эвакуировать жителей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

За последние сутки уровень Урала повысился еще на 28 сантиметров. Сотрудники МЧС эвакуировали из затопленных районов 428 оренбуржцев, в том числе 27 детей.

«Подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений - СНТ „Соловушка“, „Газовик“, „Мичуринец“, „Пенсионер“, „Дубки“, „Луч“ и другие, расположенные в пойме реки Урал», - указали в пресс-службе.

В администрации Оренбурга добавили, что оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Для ликвидации последствий паводков спасатели задействовали 78 единиц техники и 11 плавсредств.

Ранее правительство региона предупредило, что вода уже подступила к многоэтажкам в городе. Сложная ситуация с паводком также фиксируется в Орске - в зоне затопления работают более 700 сотрудников МЧС. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал ситуацию в регионе сложной.

Урал Спасатели Паводки МЧС РФ Реки
07 апреля 2024, 09:02
МЧС назвало сложной ситуацию в Орске
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Ситуация с паводком в Оренбургской области оценивается как сложная. Об этом главе МЧС России Александру Куренкову доложил его заместитель Илья Денисов, сообщило РИА «Новости».

«Ситуация развивается, обстановка сложная. Действуем адекватно ситуации», - заявил замглавы МЧС.

Куренков прибыл в Орск по поручению президента Владимира Путина, чтобы координировать на месте устранение последствий паводка и оказание помощи людям. Министр тут же отправился в подтопленные районы. После он планирует посетить ПВР, где находятся эвакуированные, и провести совещание.

Жителей еще трех улиц в микрорайоне Новый город в Орске пришлось эвакуировать. Местные жители рассказали, что не наблюдали такого сильного паводка около 40 лет.

Людей заранее предупреждали о возможной эвакуации, однако масштаб бедствия оказался неожиданным. Уровень реки Урал в Оренбургской области перевалил за 11 метров.

Более 700 спасателей продолжают работать в зоне подтопления 24 часа в сутки.

Спасатели Паводки МЧС РФ
07 апреля 2024, 08:35
Расследование дела о романтической надписи на памятнике во Владивостоке завершили
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о вандализме, возбужденного из-за надписи на Поспеловской батарее на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Приморскому краю.

Памятник входит в состав Владивостокской крепости. Архитектурный комплекс «Батарея Поспеловская» построили более 100 лет назад на местах боевых действий. Уголовное дело возбудили после того, как в соцсетях появились кадры, на которых неизвестный наносит на памятник надпись краской.

В осквернении объекта культурного наследия федерального значения обвиняют 23-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку. По версии следствия, 3 марта они нанесли из аэрозольного баллона «надписи романтического содержания». Следственные действия по делу завершились, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами дела. Максимальная санкция по статье о вандализме, совершенном группой лиц (часть 2 статья 214), - три года лишения свободы.

Уголовное дело Памятники Владивосток Следственный комитет России Вандализм
07 апреля 2024, 08:16
Ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе» попал под следствие
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи возбудили уголовное дело в отношении ответственного за пожарную безопасность и начальника пожарной команды «Крокус Сити Холла». Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

По данным РБК , дело возбудили по статье о халатности (293 УК РФ). С обоих фигурантов взяли подписку о невыезде. Следствие предположило, что усугубить ситуацию после поджога концертного зала могли возможные нарушения пожарной безопасности.

Ранее 11 потерпевших попросили СК возбудить уголовное дело в отношении владельцев «Крокуса». Они предположили, что те не обеспечили должный уровень пожарной безопасности: занавес сцены быстро загорелся, хотя должен был быть сделан из огнеустойчивого полотна, система дымоудаления не работала. Владельцам концертного зала могло грозить до 10 лет лишения свободы.

По уголовному делу о теракте ранее арестовали 10 человек.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал истинными организаторами теракта официальные лица «нацистской Украины».

Уголовное дело Теракт в «Крокусе»
07 апреля 2024, 07:57
Глава МЧС прилетел в Орск и отправился в подтопленные районы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава МЧС России Александр Куренков спецбортом министерства прибыл в Орск и сразу отправился в подтопленные районы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Позже Куренков посетит пункты временного размещения эвакуированных и проведет совещание.

Срочно вылететь в Оренбургскую область министру поручил президент России Владимир Путин. Главе МЧС предстоит координировать работу по устранению последствий паводка и организации оказания помощи жителям.

Вода продолжает прибывать: эвакуировать людей пришлось еще с трех улиц в Орске. Жители получили СМС-оповещения о необходимости срочной эвакуации. Тех, кто находится в зоне подтопления и отказывается покидать дом, готовы переместить принудительно , с участием полиции.

Дамбу, являвшуюся барьером между Орском и рекой Урал, прорвало в двух местах вечером 5 апреля. На следующий день произошел прорыв второй насыпной дамбы.

В зоне подтопления круглосуточно работают свыше 700 спасателей.

Спасатели МЧС РФ

Новости по теме