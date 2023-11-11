Администрация Коломны сообщила о последствиях ликвидации беспилотника

О перехвате украинских БПЛА вечером 10 ноября сообщало Минобороны. По данным ведомства, около 23:00 дежурные средства ПВО сбили два дрона над территориями Московской и Смоленской областей.

Telegram-канал Baza и несколько местных пабликов писали о звуках взрывов в Коломне. На это позже указали в Сети и местные жители.

По их словам, сначала в Коломне прозвучал «громкий хлопок, потом пошло большое облако дыма».