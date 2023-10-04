«Адекватный человек был». Хозяин квартиры рассказал о подозреваемом в истязании ребенка в Москве

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По словам собеседника «360», он впустил мужчину его сожительницу и ее ребенка временно пожить в своей квартире, пока те не найдут работу и собственное жилье в Москве. Они заехали 11 сентября.

Он рассказал, что подозреваемый не казался ему агрессивным или неадекватным.

«По крайней мере, когда я сдавал квартиру и работал с ним, он абсолютно адекватный человек был. Спокойный, доступно объясняющий», - пояснил хозяин жилья.

Он также заявил, что, когда навещал жильцов, не заметил, чтобы с ребенком плохо обращались.

«Нормально обращались с ребенком, кормили. Все было нормально», - сказал он.

О происходившем в квартире хозяин узнал от соседей, для него новость стала абсолютной неожиданностью.

«Соседи из квартиры напротив позвонили соседке, а она позвонила мне. Она сказала про детские крики и едкий запах. Но я так понимаю, они там просто холодильник мыли», - рассказал мужчина.

Ранее сообщалось о том, что к годовалому мальчику в одной из квартир жилого дома на Новокуркинском шоссе в Москве систематически применялось насилие. Ребенка вместе с матерью госпитализировали, а в отношении подозреваемого, ее сожителя, возбудили уголовное дело по статье об истязании.