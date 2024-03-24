«Абсурд». На фото предполагаемых боевиков из Crocus City Hall нашли признаки фейка
Руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви обратил внимание на деталь снимка предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в Crocus City Hall. Эксперт поделился своим мнением в Telegram-канале.
Ви уточнил, что речь идет о фото на фоне флага ИГИЛ*. В Сети утверждали, что на кадре с размытыми лицами запечатлели четырех мужчин, напавших на зрителей в концертном зале в Красногорске.
Специалист обратил внимание на положение рук сфотографированных людей. На снимке видно, что террористы подняли вверх левую руку.
«Это какой-то абсурд, в исламе левая рука считается „грязной“. Ею нельзя указывать на Аллаха, только правой», - подчеркнул Ви.
Он отверг версию о том, что фото отзеркалили, так как флаг ИГИЛ* с печатью пророка остался в правильном положении. Эта информация ставит под сомнение версию о причастности запрещенной организации к теракту.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон сразу после теракта заявил о непричастности Украины к трагедии и обвинил во всем ИГИЛ*. Любые оправдания украинских властей до окончания расследования нужно рассматривать в качестве улик, считает дипломат.
* «Исламское государство», ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России.