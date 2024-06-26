«А ну иди сюда!» Загоравший в одних трусах москвич напал на женщину на детской площадке
Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на Криворожской улице в Москве, напал на женщину из-за замечания. Об этом 360.ru сообщила потерпевшая.
По словам женщины, на площадке у школы обосновались двое загорающих. Москвичка попросила мужчин уйти в другое место. В ответ один из них рассвирепел и обматерил горожанку.
«А ну иди сюда!» - сказал он на видео, которое сняла женщина.
Затем мужчина напал на москвичку.
«После просьбы переместиться в другое место один из них накинулся на меня, а через несколько минут, когда я пошла успокаивать испугавшихся детей на горку, побежал за мной, догнал и начал бить ногами и руками. Второй даже не пытался остановить дружка», - поделилась пострадавшая.
Она написала заявление в полицию и сняла побои.
Ранее неизвестный избил беременную женщину в столице. Нападавшего задержали, а пострадавшую доставили в больницу.